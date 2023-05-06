19 комментариев

После 22 лет на «Камп Ноу» Андрес Иньеста покинул «Барселону» и перешел в «Виссел Кобе» в 2018 году.

Испанская легенда хорошо провела время с японской командой, выиграв несколько трофеев.

Но, согласно многочисленным источникам, его время там подходит к концу. Ожидается, что товарищеский матч с «Барселоной», запланированный на 6 июня, станет для него последним в футболке Виссел Кобе.

Так что же дальше для легенды? Уйдет ли он на пенсию?

Конечно, но не в этом году. Иньеста полон решимости играть до 40 лет, так что есть еще как минимум один сезон, чтобы насладиться его футболом.

У него есть несколько предложений от MLS и Саудовской Аравии.