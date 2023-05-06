19 комментариев

Иньеста может покинуть «Виссел Кобе» летом — что ждет легенду «Барсы» дальше?
После 22 лет на «Камп Ноу» Андрес Иньеста покинул «Барселону» и перешел в «Виссел Кобе» в 2018 году.
Испанская легенда хорошо провела время с японской командой, выиграв несколько трофеев.
Но, согласно многочисленным источникам, его время там подходит к концу. Ожидается, что товарищеский матч с «Барселоной», запланированный на 6 июня, станет для него последним в футболке Виссел Кобе.
Так что же дальше для легенды? Уйдет ли он на пенсию?
Конечно, но не в этом году. Иньеста полон решимости играть до 40 лет, так что есть еще как минимум один сезон, чтобы насладиться его футболом.
У него есть несколько предложений от MLS и Саудовской Аравии.
настолько у тебя большие проблемы с русским языком???🤦♂️🤦♂️🤦♂️
я же говорю ,что у тебя проблемы с русским языком🤣🤣
я-то думал, что мне в жизни не хватает,оказывается знание каталонского языка🤦♂️🤦♂️🤦♂️