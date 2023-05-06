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Иньеста может покинуть «Виссел Кобе» летом — что ждет легенду «Барсы» дальше?

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После 22 лет на «Камп Ноу» Андрес Иньеста покинул «Барселону» и перешел в «Виссел Кобе» в 2018 году.

Испанская легенда хорошо провела время с японской командой, выиграв несколько трофеев.

Но, согласно многочисленным источникам, его время там подходит к концу. Ожидается, что товарищеский матч с «Барселоной», запланированный на 6 июня, станет для него последним в футболке Виссел Кобе.

Так что же дальше для легенды? Уйдет ли он на пенсию?

Конечно, но не в этом году. Иньеста полон решимости играть до 40 лет, так что есть еще как минимум один сезон, чтобы насладиться его футболом.

У него есть несколько предложений от MLS и Саудовской Аравии.

19 комментариев

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Михаил Зобнин
Вместо Алемани поднатаскать))
+13
0
+13
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Dimski
Ответ Иван Петров
Пора заканчивать... или в Серию А, РПЛ
сравнил хер с пальцем. рпл и Серия А
+9
-1
+8
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Befire
В Барсу тренером к Шави
+5
-5
0
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Алексей Полиенков
Ого, а я думал он уже закончил. Давно слышно ничего про него не было.
+2
-2
0
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Иван Петров
Пора заканчивать... или в Серию А, РПЛ
+1
-1
0
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alberto-m
Ответ Befire
На каталанском Шави, бест олочь ты
А "бест" на английском, лучший. Спасибо.
+2
-2
0
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Befire
Ответ alberto-m
А "бест" на английском, лучший. Спасибо.
Спортс удаляет комментарии, приходится выкручиваться.
0
0
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alberto-m
Ответ Befire
На каталанском Шави, бест олочь ты
Ты, чтобы написать этот комментарий, дважды писал какую-то фигню ,за которую тебе удаляли коммент🤣🤣🤣🤣
настолько у тебя большие проблемы с русским языком???🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+1
-1
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Befire
Ответ alberto-m
Ты, чтобы написать этот комментарий, дважды писал какую-то фигню ,за которую тебе удаляли коммент🤣🤣🤣🤣 настолько у тебя большие проблемы с русским языком???🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Так я сам удалил.
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alberto-m
Ответ Befire
Спортс удаляет комментарии, приходится выкручиваться.
Так пиши нормально и не надо будет ничего выкручивать.
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alberto-m
Ответ Befire
Так я сам удалил.
Не мог подобрать нужные слова???
я же говорю ,что у тебя проблемы с русским языком🤣🤣
+1
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Befire
Ответ alberto-m
Так пиши нормально и не надо будет ничего выкручивать.
Учи как произносится имя Шави на его родном языке.
+1
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alberto-m
Ответ Befire
Учи как произносится имя Шави на его родном языке.
Обязательно!!! ради Шави, Завтра же сяду изучать каталонский.
я-то думал, что мне в жизни не хватает,оказывается знание каталонского языка🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Befire
Ответ alberto-m
Обязательно!!! ради Шави, Завтра же сяду изучать каталонский. я-то думал, что мне в жизни не хватает,оказывается знание каталонского языка🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Зато не будешь obsiratsya в коментах спортса
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alberto-m
Ответ Befire
Зато не будешь obsiratsya в коментах спортса
Благо всегда есть такие как ты которые готовы потерять мне з******
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