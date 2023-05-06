Парень, который уже вошел в историю.

29 апреля 2023 года 15-летний Ламин Ямаль вошел в историю, когда вышел на поле в матче против «Бетиса». Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны».

Кто такой Ламин Ямаль?

Парень родился и вырос в Барселоне, поступил в академию Ла Масия и постепенно рос в молодежной команде. В возрасте всего 15 лет он представлял как команду «Барсы» Juvenil A, так и сборную Испании U19, доказывая, что его физические способности куда выше, чем у сверстников. Кроме того, он время от времени тренируется с основой.

На какой позиции он лучше всего играет?

Как признался сам юноша, ему удобнее всего играть на правом фланге. Ему нравится врываться в штрафную справа, используя свою рабочую левую ногу, чтобы создать опасность. Его игра против «Бетиса» показала, насколько он креативен и искусен в финальной трети поля. Большинство касаний он сделал на левом фланге, даже имел возможность забить. Так что, возможно, что он не ограничится одним флангом.

Что говорит о нем Хави?

Тренер настаивает, что Ламин в плане таланта в финальной трети очень похож на Месси. Он достаточно зрелый для своего возраста и может ознаменовать новую эпоху.

Какая ситуация с его контрактом?

Через два месяца вундеркинду исполнится 16 лет, и он сможет подписать первый профессиональный контракт. Его текущий договор рассчитан до июня 2024 года, но каталонцы, по данным Фабрицио Романо, продлят его на три сезона.

Может ли вмешаться «Мадрид»?

Вряд ли, хотя ранее стало известно, что родители Ямала болеют за «Мадрид», но сам парень хочет остаться на «Камп Ноу». Его появление в матче с «Бетисом» − явный знак, что здесь для него наилучший клуб для развития.