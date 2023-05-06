20 комментариев

Согласно последним сообщениям, Рафинья рассматривает возможность ухода из «Барселоны» этим летом. Хотя в это трудно поверить, «Барса» вполне может соблазниться, если за игрока предложат серьезные деньги.

Тем не менее, Diario AS говорит, что Барса пока категорически против продажи Рафиньи , и это сводится к двум основным причинам.

1. Уход Рафиньи обернется для клуба убытками, поскольку он пришел только летом за 58 миллионов евро. «Блауграна» получит некоторую прибыль только в том случае, если кто-то заплатит за бразильца 90 миллионов евро и более.

2. Хави был впечатлен Рафиньей: вингер забил 10 голов и отдал 11 передач. Босс «Барсы» считает, что заменить Рафинью будет очень сложно, если клуб отпустит его.