FC BARCELONA
Блог

2 причины, по которым «Барселона» против продажи Рафиньи

Рафинья Диас Рафинья Диас
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Согласно последним сообщениям, Рафинья рассматривает возможность ухода из «Барселоны» этим летом. Хотя в это трудно поверить, «Барса» вполне может соблазниться, если за игрока предложат серьезные деньги.

Тем не менее, Diario AS говорит, что Барса пока категорически против продажи Рафиньи , и это сводится к двум основным причинам.

1. Уход Рафиньи обернется для клуба убытками, поскольку он пришел только летом за 58 миллионов евро. «Блауграна» получит некоторую прибыль только в том случае, если кто-то заплатит за бразильца 90 миллионов евро и более.

2. Хави был впечатлен Рафиньей: вингер забил 10 голов и отдал 11 передач. Босс «Барсы» считает, что заменить Рафинью будет очень сложно, если клуб отпустит его.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Вооооо, а я о чём
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
С одной стороны статистика у него и вправду хорошая, с другой он один на один практически бесполезен.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UnforgivenX2
Ответ Виктор Кашшаи
Вооооо, а я о чём
И о чём же ты, друг :)? С Месси будет аж 3 правых вингера, которые не умеют играть слева (Дембель совсем чуть-чуть). Месси в центр нельзя, останвит прогресс Педри, тока направо. Так о чём же ты? Хорош Рафинья, вроде адаптировался. Но его на банке держать - большая роскошь. А поскольку в клубе все без ума от хрусталя, то оставят Дембля
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BurBon
Ответ UnforgivenX2
И о чём же ты, друг :)? С Месси будет аж 3 правых вингера, которые не умеют играть слева (Дембель совсем чуть-чуть). Месси в центр нельзя, останвит прогресс Педри, тока направо. Так о чём же ты? Хорош Рафинья, вроде адаптировался. Но его на банке держать - большая роскошь. А поскольку в клубе все без ума от хрусталя, то оставят Дембля
Рафа пашет по всей правой бровке, это тоже одна из причин удачного выступления в ла лиге. Хави его не отдаст, без замены. На Дембеле никакой надежды нет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crispymousse
Скучный болванчик без видения игры, без мощной индивидуалки. В АПЛ он как влитой, но в ЛЛ проблемы..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sp.msk.86
однозначно продавать
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wmfrxwf5rq
Оставить однозначно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crispymousse
Ответ UnforgivenX2
И о чём же ты, друг :)? С Месси будет аж 3 правых вингера, которые не умеют играть слева (Дембель совсем чуть-чуть). Месси в центр нельзя, останвит прогресс Педри, тока направо. Так о чём же ты? Хорош Рафинья, вроде адаптировался. Но его на банке держать - большая роскошь. А поскольку в клубе все без ума от хрусталя, то оставят Дембля
Почему вы так уверены, что Месси будет справа играть? Он всё чаще смещается на роль цфд и цап, потому их с Дембелем даже вместе получится использовать. А там глядишь, если Рафинья останется, Лео его поднатаскает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breeze1989
Ответ crispymousse
Почему вы так уверены, что Месси будет справа играть? Он всё чаще смещается на роль цфд и цап, потому их с Дембелем даже вместе получится использовать. А там глядишь, если Рафинья останется, Лео его поднатаскает
Они футбол не смотрят просто. Месси не играет справа с 2010 года. Можно еще Ибрагимовича спросить - он расскажет. Он либо под нападающим играет(как в Аргентине и с Суаресом в Барсе или в ПСЖ при Мбаппе в центре и Неймаре слева) или ложной девяткой. И Педри он мешать не будет, так как он будет игроком атакующей тройки, а не в трио полузащитников.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Ответ BurBon
Статистика как раз говорит, что он один из лучших правых вингеров топ чемпионатов.
По два матча с Реалом, Интером и Баварией и один матч с МЮ он провалил, ровно ноль раз обыгрывал Дэвиса за 2 матча и Камавинга за один матч и лишь по успешный матч с МЮ за весь сезон, против топ клубов, но вы правильно заметили, в этом сезоне мало хороших правых виннеров, лишь Салах показывает высокий класс игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BurBon
Ответ Темирлан Шаваев
По два матча с Реалом, Интером и Баварией и один матч с МЮ он провалил, ровно ноль раз обыгрывал Дэвиса за 2 матча и Камавинга за один матч и лишь по успешный матч с МЮ за весь сезон, против топ клубов, но вы правильно заметили, в этом сезоне мало хороших правых виннеров, лишь Салах показывает высокий класс игры.
Смысл в том, что лучше Барса вряд ли найдет, топовые вингеры стоят дорого. Рафа очень удачный трансфер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Ответ BurBon
Смысл в том, что лучше Барса вряд ли найдет, топовые вингеры стоят дорого. Рафа очень удачный трансфер.
Если я не ошибаюсь, то у нас есть Кольядо, пусть его наигрывают, будет подменять Дембеле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breeze1989
Ответ Maliw Ali
От дембеля надо избавиться , а Рафе ещё 1 год дать , если не пойдёт , то уже искать новые варианты.
Дембеле никуда не хочет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maliw Ali
Ответ breeze1989
Дембеле никуда не хочет.
Да и отпускать его тоже не особо хотят , как я понимаю ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breeze1989
Ответ Maliw Ali
Да и отпускать его тоже не особо хотят , как я понимаю ....
Миллионов за 80-100 его бы продали вместо Рафиньи, но у него вроде на это трансферное окно какие-то смешные отступные, поэтому дорого его не продать, но он сам уже говорил, что из Барсы ни ногой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий