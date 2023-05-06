Пике снова мелькнул в инфополе - хотя на этот раз неоднозначно. Похоже, Жерар издевается над «Барсой» из-за невыплаченной заработной платы.

Пике присоединился к тем, кто высмеивают «Барсу» из-за ее финансового положения. Во время беседы со стримером Ибаем Льяносом Пике рассказал, что «Барселона» не сможет выплатить ему даже часть отсроченной зарплаты.

Все началось с вопроса Жерару, должна ли «Барса» ему какие-либо деньги, на что экс-защитник ответил «нет», сославшись на отсрочку зарплаты, которую он в конце концов простил клубу.

Льянос пытался узнать больше деталей, спрашивая Пике, как бы он вернул деньги сейчас, если бы это было возможно.

Пике ответил, что не ожидает выплаты прощенной зарплаты. А затем добавил: «Барса» могла бы заплатить деньгами из «Монополии».

Под «монопольными деньгами» Пике, вероятно, подразумевает вымышленную игровую валюту, не представляющей никакой ценности.

Согласно испанским источникам, Пике простил «Барсе» отсрочку зарплаты на сумму до 80 миллионов евро после того, как он ушел из футбола в ноябре прошлого года.