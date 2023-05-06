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«Только деньгами из «Монополии». Пике неловко пошутил над «Барсой»

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Пике снова мелькнул в инфополе - хотя на этот раз неоднозначно. Похоже, Жерар издевается над «Барсой» из-за невыплаченной заработной платы.

Пике присоединился к тем, кто высмеивают «Барсу» из-за ее финансового положения. Во время беседы со стримером Ибаем Льяносом Пике рассказал, что «Барселона» не сможет выплатить ему даже часть отсроченной зарплаты.

Все началось с вопроса Жерару, должна ли «Барса» ему какие-либо деньги, на что экс-защитник ответил «нет», сославшись на отсрочку зарплаты, которую он в конце концов простил клубу.

Льянос пытался узнать больше деталей, спрашивая Пике, как бы он вернул деньги сейчас, если бы это было возможно.

Пике ответил, что не ожидает выплаты прощенной зарплаты. А затем добавил: «Барса» могла бы заплатить деньгами из «Монополии».

Под «монопольными деньгами» Пике, вероятно, подразумевает вымышленную игровую валюту, не представляющей никакой ценности.

Согласно испанским источникам, Пике простил «Барсе» отсрочку зарплаты на сумму до 80 миллионов евро после того, как он ушел из футбола в ноябре прошлого года.

6 комментариев

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Ansu Fati
У Пике с чувством юмора все норм))
+18
0
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Alexander Katschalow
Имеет право
+10
0
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Bob Ganiev
просто респект!
+5
0
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Фан Рубина
Кому нужны какие-то 80 лимонов.
+3
-1
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СД18
Истинный будущий президент!
+2
0
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Detsch Raumdeuter
Ответ Фан Рубина
Кому нужны какие-то 80 лимонов.
В его случае это правда мизерные деньги. Тем более если он на президентском посту он будет зарабатывать еще больше
0
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