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«Барселона» очень хочет подписать Витора Роке, но мешают финансовые трудности. А что об этом думает сам игрок?

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Обнадеживающие новости из Бразилии.

Витор Роке одержим идеей присоединиться к «Барселоне», даже несмотря на финансовые трудности клуба.

Хоаким Пьера из Diario Sport сообщает, что 18-летний форвард готов ждать предложения от каталонцев, несмотря на большой интерес со стороны «Арсенала» и «Челси».

Ранее были опасения, что Роке хочет определиться со своим будущим как можно скорее, и в этом случае клубы Премьер-лиги имели бы преимущество перед «Барселоной» в гонке, но он намерен стать игроком команды Хави.

«Барса» в настоящее время не может позволить себе форварда, чья оценочная стоимость составляет 35-40 миллионов евро. Однако все может измениться летом, когда клуб избавится от некоторых игроков и освободит место в своем бюджете.

На решение игрока, в том числе, и повлиял его агент. Выступая на RAC1, представитель Витора Андре Кюри сказал:

«Из-за моих отношений с «Барселоной» я всегда говорю Витору Роке, что в этом клубе все потрясающе, и я рекомендую ему перейти туда. Роке — отличный игрок. Если «Барса» подпишет его, они на 100% добьются успеха. Он будет очень важен для будущего, его стоимость сильно возрастет, и тогда он будет стоить в 5 раз больше. Для меня он лучше, чем Эндрик».

Роке забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» в этом сезоне.

4 комментария

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Илья Манахов
Вечно покупают каких то ноунеймов за оверпрайс со статистикой такой же как у собственных воспитанников 🤦
Витор Роке центральный нападающий, а Ла Масия никогда не славилась выпуском хороших игроков в этом амплуа. Цена за него вполне подъёмная, а упустив его сейчас, Левандовски так и будет безвылазно играть в свои 35 лет, а подменять его станет, скорее всего, Обамеянг, который только на год моложе. Менять пенсионера на пенсионера это не решение проблемы, а только её затягивание. Боюсь, такими темпами летом 2024 года Барселона, за отсутствием вариантов, подпишет Морату: он как раз свободным агентом может стать и вдобавок 32 года стукнет – всё как любит нынешнее руководство.
+2
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+2
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Nacho13
6 голов в 14 матчах?!
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Спартак Уокер
Ещё один Эндрик что ли ?
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