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Витор Роке одержим идеей присоединиться к «Барселоне», даже несмотря на финансовые трудности клуба.

Хоаким Пьера из Diario Sport сообщает, что 18-летний форвард готов ждать предложения от каталонцев, несмотря на большой интерес со стороны «Арсенала» и «Челси».

Ранее были опасения, что Роке хочет определиться со своим будущим как можно скорее, и в этом случае клубы Премьер-лиги имели бы преимущество перед «Барселоной» в гонке, но он намерен стать игроком команды Хави.

«Барса» в настоящее время не может позволить себе форварда, чья оценочная стоимость составляет 35-40 миллионов евро. Однако все может измениться летом, когда клуб избавится от некоторых игроков и освободит место в своем бюджете.

На решение игрока, в том числе, и повлиял его агент. Выступая на RAC1, представитель Витора Андре Кюри сказал:

«Из-за моих отношений с «Барселоной» я всегда говорю Витору Роке, что в этом клубе все потрясающе, и я рекомендую ему перейти туда. Роке — отличный игрок. Если «Барса» подпишет его, они на 100% добьются успеха. Он будет очень важен для будущего, его стоимость сильно возрастет, и тогда он будет стоить в 5 раз больше. Для меня он лучше, чем Эндрик».

Роке забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» в этом сезоне.