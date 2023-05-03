Привыкает к славе с юных лет.

Во вторник стало известно, что Ламин Ямаль вот-вот подпишет первый профессиональный контракт.

Как сообщил Фабрицио Романо, 15-летний полузащитник и «Барселона» близки к заключению соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года. Стороны уладят все детали в ближайшее время.

29 апреля Ямаль дебютировал за основную команду «Барсы» – в матче против «Бетиса» (4:0). Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории Ла Лиги.

Ламин уже стал кумиром для фанатов из Каталонии - на улице ему не дают спокойно пройти и постоянно просят о фото или автографе.