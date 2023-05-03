А чем вы занимались в 15 лет? Ламин Ямаль вот-вот подпишет первый контракт с «Барселоной» и уже раздает автографы🔥🔥🔥
Привыкает к славе с юных лет.
Во вторник стало известно, что Ламин Ямаль вот-вот подпишет первый профессиональный контракт.
Как сообщил Фабрицио Романо, 15-летний полузащитник и «Барселона» близки к заключению соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года. Стороны уладят все детали в ближайшее время.
29 апреля Ямаль дебютировал за основную команду «Барсы» – в матче против «Бетиса» (4:0). Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории Ла Лиги.
Ламин уже стал кумиром для фанатов из Каталонии - на улице ему не дают спокойно пройти и постоянно просят о фото или автографе.
таких сотни каждый сезон