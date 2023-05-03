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А чем вы занимались в 15 лет? Ламин Ямаль вот-вот подпишет первый контракт с «Барселоной» и уже раздает автографы🔥🔥🔥

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Привыкает к славе с юных лет.

Во вторник стало известно, что Ламин Ямаль вот-вот подпишет первый профессиональный контракт.

Как сообщил Фабрицио Романо, 15-летний полузащитник и «Барселона» близки к заключению соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года. Стороны уладят все детали в ближайшее время.

29 апреля Ямаль дебютировал за основную команду «Барсы» – в матче против «Бетиса» (4:0). Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории Ла Лиги.

Испания. Ла Лига новости - Ла Лига: «Барселона» разгромила «Бетис», Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом в чемпионате за всю историю «сине-гранатовых». Обзор матча + фото + видео (29.4.2023) - Football-fun-live.com -

Ламин уже стал кумиром для фанатов из Каталонии - на улице ему не дают спокойно пройти и постоянно просят о фото или автографе.

3 комментария

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Оливер Кан удаляет Роберту
По выражению лица у него мозгов не больше, чем у таджикской гуры 🤣
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AF
переписанный
таких сотни каждый сезон
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Евгений Кузнецов
думаю, в Барселоне хватает топ-звёзд среди футболистов и тренеров, которые помогут пацану пройти этот период и развиваться (положительные примеры Гави и Педри о многом говорят)
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