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Де Йонг и Альба — лучшие, Гави — худший. Оценки игроков «Барселоны» за матч с «Осасуной»

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Чем бы все закончилось без Жорди?

«Барселона» все же смогла добыть победу в матче с «Осасуной», забив на последних минутах матча.

Обстоятельства на «Камп Ноу» сложились в пользу каталонцев, — с поля удалили защитника соперников Хорхе Эррандо после фола последней надежды на Педри, — но до 85-й минуты они тщетно штурмовали ворота гостей.

Игроки «блауграны» 21 раз пробили по воротам, но только 4 раза — в створ. И все же под самый конец игры Жорди Альба, вышедший на замену за девять минут на этого, забил после идеально выверенного паса де Йонга.

Оба этих игрока и получили лучшие оценки по версии портала SofaScore. Большинство футболистов «Барсы» получили достаточно высокие баллы, кроме Гави, который был заменен еще на 36-й минуте. За недолгое время на поле полузащитник не успел качественно помочь команде и, вероятно, получил травму, из-за чего ему и пришлось уйти на скамейку запасных.

Оценки всех игроков «Барселоны»:

И показатели всей команды (каталонцы в левой колонке):

А вам есть кого похвалить за этот матч?

5 комментариев

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Rafa Mekhraliev
Ответ Yuriy Chistyakov
Ты с Лёвой путаешь. Сегодня Фати выводил на удар Лёву, Дембеля, Бусю, протаскивал с середины поля и сам бил в створ много раз. Смотри глазами
Бил в защитников и с невероятно близких дистанций, за переделы поля, а не в створ. Запорол кучку моментов. Отобрал такой голевой момент у Педри. Ты вообще футболом увлекаешься или просто где видишь номер 10, автоматом думаешь что это лучший игрок команды?
+2
0
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СД18
Не согласен с оценкой Бальде, в первом тайме он отлично накрывал в защите, несколько раз за счет дриблинга проходил по флангу и классно простреливал низом на партнеров, которые по мячу не могли попасть.
+1
0
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Yuriy Chistyakov
Ответ Rafa Mekhraliev
Всякий раз когда Фати играет, Барса остается в меньшинстве. По крайней мере ощущения всегда такие. Что ни забьет, то испортит. Ни сам ни забивает, ни товарищам не дает. Просто дичь какую-то выдает.
Ты с Лёвой путаешь. Сегодня Фати выводил на удар Лёву, Дембеля, Бусю, протаскивал с середины поля и сам бил в створ много раз. Смотри глазами
+2
-1
+1
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Игорь Климов
Вполне справедливые оценки.
0
0
0
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