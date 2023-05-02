Чем бы все закончилось без Жорди?

«Барселона» все же смогла добыть победу в матче с «Осасуной», забив на последних минутах матча.

Обстоятельства на «Камп Ноу» сложились в пользу каталонцев, — с поля удалили защитника соперников Хорхе Эррандо после фола последней надежды на Педри, — но до 85-й минуты они тщетно штурмовали ворота гостей.

Игроки «блауграны» 21 раз пробили по воротам, но только 4 раза — в створ. И все же под самый конец игры Жорди Альба, вышедший на замену за девять минут на этого, забил после идеально выверенного паса де Йонга.

Оба этих игрока и получили лучшие оценки по версии портала SofaScore. Большинство футболистов «Барсы» получили достаточно высокие баллы, кроме Гави, который был заменен еще на 36-й минуте. За недолгое время на поле полузащитник не успел качественно помочь команде и, вероятно, получил травму, из-за чего ему и пришлось уйти на скамейку запасных.

Оценки всех игроков «Барселоны»:

И показатели всей команды (каталонцы в левой колонке):

А вам есть кого похвалить за этот матч?