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📸 Педри очень не везло в матче с «Осасуной». Сначала не забил из убойной позиции, а затем одноклубник лишил его первого ассиста в сезоне

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В 33-м туре Ла Лиги «Осасуна» дала бой «Барсе» на «Камп Ноу».

«Блауграна» могла выходить вперед на 26-й минуте. Педри оказался в изумительной позиции, но открыть счет так и не смог.

Зато буквально через минуту полузащитник «помог» сопернику получить красную. Эррандо схватил Педри за футболку и повалил на газон, за фол последней надежды Хорхе был удален.

«Барселоне» численное преимущество почти не помогло. Каталонцы устроили массированную атаку в штрафной «Осасуны», но мяч просто не шел в ворота.

На 56-й минуте Педри мог наконец отдать свой первый ассист в сезоне, но Де Йонг решил пробить прямо в голкипера соперника.

«Барсу» спас Альба. Ветеран «блауграны» принес своей команде победу, забив на 85-й минуте встречи.

Учись, молодежь!

2 комментария

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