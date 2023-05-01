Ла Лига одобрила план «Барселоны» по возвращению Лионеля Месси, сообщил главный инсайдер по «Барсе» Жерар Ромеро.

Каталонцы намерены вернуть Месси на более низкую зарплату, в результате чего он будет зарабатывать в три раза меньше, чем сейчас в Париже.

Месси пока официально не принял предложение «Барсы», но многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что он готов вернуться на «Камп Ноу» для последнего танца.

Ла Лига настояла на том, чтобы «Барселона» сократила зарплатную ведомость как минимум на 200 миллионов евро, чтобы летом успешно зарегистрировать новых игроков.

Месси станет свободным агентом в июле, когда истечет его контракт с «ПСЖ». Французские источники подтверждают: Месси с большой вероятностью покинет «Париж» в июне.