Если Месси вернется в «Барсу», то один игрок будет зарабатывать больше него
Ходят слухи, что Лионель Месси согласился снизить свою зарплату, чтобы снова играть за «Барселону». Если информация верна, то Лео по новому контракту будет получать 10 млн евро, что в три раза меньше его заработка в «ПСЖ».
Если Месси действительно согласится на такое сокращение зарплаты, он будет получать меньше, чем Френки Де Йонг (18 млн евро в год), когда вернется на «Камп Ноу».
Легендарный аргентинец заработает столько же, сколько Роберт Левандовски и Жорди Альба.
Посмотрите на топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Барсы прямо сейчас:
Серджи Бускетс точно не будет зарабатывать больше Лео, так как ожидается, что капитан либо уйдет, либо значительно снизит свою зарплату, чтобы остаться в клубе в следующем сезоне.
1 комментарий