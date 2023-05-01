Ходят слухи, что Лионель Месси согласился снизить свою зарплату, чтобы снова играть за «Барселону». Если информация верна, то Лео по новому контракту будет получать 10 млн евро, что в три раза меньше его заработка в «ПСЖ».

Если Месси действительно согласится на такое сокращение зарплаты, он будет получать меньше, чем Френки Де Йонг (18 млн евро в год), когда вернется на «Камп Ноу».

Легендарный аргентинец заработает столько же, сколько Роберт Левандовски и Жорди Альба.

Посмотрите на топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Барсы прямо сейчас:

Серджи Бускетс точно не будет зарабатывать больше Лео, так как ожидается, что капитан либо уйдет, либо значительно снизит свою зарплату, чтобы остаться в клубе в следующем сезоне.