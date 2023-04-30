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Дом Кунде ограбили во время матча «Барсы» против «Бетиса»

Жюль Кунде Жюль Кунде
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По информации издания Mundo Deportivo, дом Жюля Кунде ограбили во время субботней игры «Барселоны» против «Бетиса».

Защитник узнал о случившемся, когда вернулся домой после матча, в котором отыграл все 90 минут.

Première pour Jules Koundé avec le Barça contre Valladolid - L'Équipe

Кунде сообщил об ограблении в полицию, также защитник уведомил о случившемся клуб.

К сожалению, француз не первый игрок «Барсы», ставший жертвой ограбления. Ранее дома Луиса Суареса, Жорди Альбы, Жерара Пике и Самюэля Умтити также грабили, пока игроков отсутствовали.

Обамеянгу досталось больше остальных: во время ограбления нападающий был дома, преступники его сильно избили. Игроку сломали челюсть прикладом дробовика, когда он пытался защитить жену.

Досадная тенденция.

5 комментариев

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Темирлан Шаваев
А какой по счету дом футболиста Барселоны ограбили?
+2
0
+2
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Hella black
Жуль Дум Кунде )) Автор исправился,зачёт
0
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Alexlagodny
Во уроды, любители легкой наживы.
0
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Hella black
Ответ ogarkovsergej599@gmail.com
Ты там был или видел
Тыкать будешь отражению в зеркале
0
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