По информации издания Mundo Deportivo, дом Жюля Кунде ограбили во время субботней игры «Барселоны» против «Бетиса».

Защитник узнал о случившемся, когда вернулся домой после матча, в котором отыграл все 90 минут.

Кунде сообщил об ограблении в полицию, также защитник уведомил о случившемся клуб.

К сожалению, француз не первый игрок «Барсы», ставший жертвой ограбления. Ранее дома Луиса Суареса, Жорди Альбы, Жерара Пике и Самюэля Умтити также грабили, пока игроков отсутствовали.

Обамеянгу досталось больше остальных: во время ограбления нападающий был дома, преступники его сильно избили. Игроку сломали челюсть прикладом дробовика, когда он пытался защитить жену.

Досадная тенденция.