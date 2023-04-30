FC BARCELONA
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Спортиный директор «Барсы» обещает интересное лето. Так, а кто у «Барсы» на карандаше?

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Матеу Алемани
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Возможно, болельщики «Барсы» чувствуют себя счастливее всех в 2023 году. Их команда вот-вот возьмет Ла Лигу после пятилетнего перерыва, а летом, вероятно, вернется один из лучших футболистов мира.

А еще подогревает Матеу Алемани: «Это будет интересное лето, я могу вам это сказать». Спортивный директор каталонцев обычно говорит осторожно, без резких заявлений, и чаще всего его прогнозы реализуются.

Laporta y Mateu Alemany estuvieron en el Oporto - Inter

Так, а насколько интересным может быть лето? Кого может подписать «Барса»?

Ожидается, что каталонцы подпишут контракты как минимум с 4 игроками – Иниго Мартинесом, Илкаем Гюндоганом, Лео Месси и запасным нападающим. Кроме того, Ансу Фати и Ферран Торрес считаются наиболее вероятными вариантами на выход.

Клуб также может задействовать один из своих знаменитых «рычагов», чтобы получать дополнительный доход и иметь возможность подписывать больших игроков.

1 комментарий

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инна витенберг
Барса покупает 5 -10 игроков остаются 1-2
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