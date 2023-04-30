Возможно, болельщики «Барсы» чувствуют себя счастливее всех в 2023 году. Их команда вот-вот возьмет Ла Лигу после пятилетнего перерыва, а летом, вероятно, вернется один из лучших футболистов мира.

А еще подогревает Матеу Алемани: «Это будет интересное лето, я могу вам это сказать». Спортивный директор каталонцев обычно говорит осторожно, без резких заявлений, и чаще всего его прогнозы реализуются.

Так, а насколько интересным может быть лето? Кого может подписать «Барса»?

Ожидается, что каталонцы подпишут контракты как минимум с 4 игроками – Иниго Мартинесом, Илкаем Гюндоганом, Лео Месси и запасным нападающим. Кроме того, Ансу Фати и Ферран Торрес считаются наиболее вероятными вариантами на выход.

Клуб также может задействовать один из своих знаменитых «рычагов», чтобы получать дополнительный доход и иметь возможность подписывать больших игроков.