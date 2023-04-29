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Две старые фотографии Месси с Ламином Ямалем завирусились в сети: парню было 9 - 11 лет

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Фото Лео Месси с Ламином Ямалем завирусились в сети.

В коллекции 15-летнего футболиста как минимум два кадра с легендарным аргентинцем.

Вот фото 2017 года. Ямалю 9 или 10 лет. Как ни странно, здесь на нем спортивный костюм «Тоттенхэма».

Этот снимок был сделан 2 года спустя, когда Ямалю было 11 или 12 лет. На этот раз в кадре засветился и Луис Суарес.

Было бы здорово, если бы Месси вернулся в «Барсу» этим летом и сделал новое фото с Ламином, уже дебютировавшим за первую команду.

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