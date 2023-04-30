9 комментариев

«Ямал похож на Месси, потому что у него есть тот врожденный талант для игры в последней трети, который трудно найти», – сказал Хави после дебюта 15-летнего Ламина Ямала во взрослом составе.

«Ламин не похож на 15-летнего подростка, он очень зрелый. Он готов [играть] и хорошо тренируется. Он может ознаменовать целую эпоху в этом клубе», – добавил босс «Барсы».

Ямал произвел большое впечатление, несмотря на то, что вышел только на 83 минуте. Подросток едва не забил гол после прессинга и был близок к тому, чтобы оформить голевую передачу Усману Дембеле.