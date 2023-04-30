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«По таланту Ямал похож на Месси». Хави в восторге от 15-летнего юниора

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Ламин Ямаль
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«Ямал похож на Месси, потому что у него есть тот врожденный талант для игры в последней трети, который трудно найти», – сказал Хави после дебюта 15-летнего Ламина Ямала во взрослом составе.

«Ламин не похож на 15-летнего подростка, он очень зрелый. Он готов [играть] и хорошо тренируется. Он может ознаменовать целую эпоху в этом клубе», – добавил босс «Барсы».

Ямал произвел большое впечатление, несмотря на то, что вышел только на 83 минуте. Подросток едва не забил гол после прессинга и был близок к тому, чтобы оформить голевую передачу Усману Дембеле.

FC Barcelona: Lamine Yamal debütiert mit 15 Jahren - Sportbuzzer.de

9 комментариев

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TemaGovnoed
Главное, чтобы был не второй Фати🤞
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Lionel Andres Messi 10
Иной раз не помешает похвалить молодого игрока, чтобы он чувствовал свою значимость и видел своё будущее в этой команде, но важно не перехвалить, а то возомнит о себе непонятно что и начнёт предъявлять требования по зарплате.
+5
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Алексей Муравьёв
Ответ Григорий Геник
Сейчас его быстро добьют и будет как с Фати. По своему движению и уровню футбола 17-ти летний Фати был на голову выше и Месси и кого то либо. Но что с ним сделали? Кто он теперь? Второй Боян Кркич?
Фати никогда по уровню игры в футбол, и по таланту, и рядом с Месси не стоял, и в 17 лет, и в 10 и тд!!! Ты ещё скажи Кокорин в свое время был такой же как Месси!!! Шок контект щас прочитал............!
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Игорь Климов
Лео Месси - это эталон футболиста, с ним пытаются сравнивать всех талантливых игроков.
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Абдул Абакаев
в след сезоне забьёт свой дебютный гол с паса Лео!
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Алексей Муравьёв
Ой, честно, задрали уже сравнивать школьников с Месси, можно похвалить юного игрока, никто ж не говорит что это плохо, это нормальная практика, даже нужная, похвала, и критика кстати тоже, а вот сравнение с одним из величайших игроков в истории футбола парню на пользу не пойдет, вы его кидаете под давление бешенное уже с 15 лет............!
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Григорий Геник
Сейчас его быстро добьют и будет как с Фати. По своему движению и уровню футбола 17-ти летний Фати был на голову выше и Месси и кого то либо. Но что с ним сделали? Кто он теперь? Второй Боян Кркич?
Не видел дебюта Месси и его выступлений в ту пору, но тогда про него высказывались в таком духе (воспроизвожу по памяти), что у Лео дриблинг Марадоны, видение поля Кройффа и пас Роналдиньо (надеюсь, ничего не попутал). А если говорить про Фати, то он, пожалуй, выделялся реализацией и голевым чутьём, – в остальном, насколько можно судить, не мог похвастаться превосходством над Месси, по крайней мере он не казался столь разноплановым футболистом.
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