«Буси для меня – ключевой игрок, он фундаментален. В «Вальекасе» [против «Райо Вальекано»] мы потеряли контроль отчасти потому, что не было Буси. Он тактически совершенный футболист, и я надеюсь, что он останется [в «Барсе»], но это зависит от него», – сказал Хави журналистам после победы над «Бетисом» (4:0).

Против «Бетиса» Серджи Бускетс продемонстрировал блестящую игру, наградив товарищей по команде несколькими передачами под удар и длинными продвигающими.

Ветеран «Барсы» был недоступен в матче с «Райо» из-за дисквалификации. Френки де Йонг заменил 34-летнего испанца, но действовал не очень хорошо – разница между ним и Бускетсом бросалась в глаза.

Согласно последним сообщениям, Бускетс останется в «Барсе» как минимум еще на один сезон.

Ждем такое же фото в конце сезона?