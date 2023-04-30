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«Он – ключевой игрок для меня». Хави назвал футболиста, который особенно помог в победе над «Бетисом»

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«Буси для меня – ключевой игрок, он фундаментален. В «Вальекасе» [против «Райо Вальекано»] мы потеряли контроль отчасти потому, что не было Буси. Он тактически совершенный футболист, и я надеюсь, что он останется [в «Барсе»], но это зависит от него», – сказал Хави журналистам после победы над «Бетисом» (4:0).

Barça Buzz on Twitter: "📊| Busquets vs Real Betis - 118 Touches. - 92/98 Passes. - 6/7 Long Balls. - 15 Passes Into Final Third. - 2 Chances Created. - 1 Dribble. -

Против «Бетиса» Серджи Бускетс продемонстрировал блестящую игру, наградив товарищей по команде несколькими передачами под удар и длинными продвигающими.

Ветеран «Барсы» был недоступен в матче с «Райо» из-за дисквалификации. Френки де Йонг заменил 34-летнего испанца, но действовал не очень хорошо – разница между ним и Бускетсом бросалась в глаза.

Согласно последним сообщениям, Бускетс останется в «Барсе» как минимум еще на один сезон.

Ждем такое же фото в конце сезона?

Xavi claims Sergio Busquets made the Barcelona legend a better player | The Sun

4 комментария

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Nogoi89
Буся - вообще мой любимый игрок после Месси. Особенно с уходом топарей из Барсы, наглядно видно, как он сильно влияет на игру.
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bulldozer
Традиции Барселоны живут.

Виска эль Барса!
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olimbek
Бускетс - король центра. Маестро и виртуоз.
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svaz
ок, но Буси не будкт через год, да и в этом году он не может уже играть все матчи. что делать будем?
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