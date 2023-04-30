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«Барса» вот-вот заберет чемпионство – в каком туре это случится? А как будет, если все затянется? Какие вообще шансы у «Реала»?

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В субботу «Барселона» разобрала «Реал Бетис» (4:0) – одного из сложнейших соперников в оставшемся календаре. Мадридский «Реал» также забрал три очка (обыграл «Альмерию» 4:2»), не дав каталонцам оторваться еще сильнее.

Вот как выглядит обновленная таблица Ла Лиги после 32 туров:

«Барсе» и «Реалу» осталось сыграть шесть матчей, отрыв – 11 очков. Таким образом, чтобы завоевать чемпионский титул, каталонцам нужно выиграть три матча.

При таком раскладе к 35 туру у «Барсы» будет 88 очков, у мадридцев в лучшем случае – 77, и за три тура отрыв в 11 очков не отыграть.

А если «Барса» вновь начнет страдать из-за реализации и сыграет 6 оставшихся матчей вничью? Тогда каталонцы наберут 85 очков, и «Мадриду» необходимо забирать вообще все победы в оставшихся турах, чтобы стать чемпионами. Даже одна ничья станет поражением.

3 комментария

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Игорь Климов
Барселона в этом сезоне станет чемпионом в Ла Лиге досрочно!
+7
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maestro_I
С Педри и Дембеле, прямо скажем, шансов у Мадрида ноль
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Виктор Кашшаи
Барса возьмёт чемпионство!
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