В субботу «Барселона» разобрала «Реал Бетис» (4:0) – одного из сложнейших соперников в оставшемся календаре. Мадридский «Реал» также забрал три очка (обыграл «Альмерию» 4:2»), не дав каталонцам оторваться еще сильнее.

Вот как выглядит обновленная таблица Ла Лиги после 32 туров:

«Барсе» и «Реалу» осталось сыграть шесть матчей, отрыв – 11 очков. Таким образом, чтобы завоевать чемпионский титул, каталонцам нужно выиграть три матча.

При таком раскладе к 35 туру у «Барсы» будет 88 очков, у мадридцев в лучшем случае – 77, и за три тура отрыв в 11 очков не отыграть.

А если «Барса» вновь начнет страдать из-за реализации и сыграет 6 оставшихся матчей вничью? Тогда каталонцы наберут 85 очков, и «Мадриду» необходимо забирать вообще все победы в оставшихся турах, чтобы стать чемпионами. Даже одна ничья станет поражением.