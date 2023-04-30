Долгожданная крупная победа.

«Барселона» легко выиграла у «Бетиса» на «Камп Ноу», не оставив соперникам не шанса.

Каталонцы уверенно начали игру, доминируя с первых секунд, а на 14-й минуте уже случился первый гол. Также «блаугране» сыграли на руку дисквалификация Эдгара Гонсалеса, и травма Хоакина во втором тайме, из-за которой он был вынужден покинуть поле и оставить команду вдевятером.

В итоге матч завершился со счетом 4:0, а 5 игроков «Барсы» отличились результативными действиями: Рафинья, Жюль Кунде, Роберт Левандовски, Серджи Бускетс и Андреас Кристенсен.

Наиболее ярким представителем каталонцев сегодня был Рафинья, забивший гол и отдавший результативную передачу, поэтому он и получил наивысшую оценку от портала SofaScore. Больше 8 также получил и Бускетс, который на протяжении всего матча пасовал на нападающих.

Оценки всех игроков «Барсы»:

А также показатели всей каталонской команды (левая колонка):

Приятный результат после длительной серии блеклых матчей.

Кого из игроков этого матча выделили бы вы? Пишите в комментариях.