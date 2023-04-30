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Рафинья — лучший. Оценки игроков «Барселоны» за матч с «Бетисом»

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Долгожданная крупная победа.

«Барселона» легко выиграла у «Бетиса» на «Камп Ноу», не оставив соперникам не шанса.

Каталонцы уверенно начали игру, доминируя с первых секунд, а на 14-й минуте уже случился первый гол. Также «блаугране» сыграли на руку дисквалификация Эдгара Гонсалеса, и травма Хоакина во втором тайме, из-за которой он был вынужден покинуть поле и оставить команду вдевятером.

В итоге матч завершился со счетом 4:0, а 5 игроков «Барсы» отличились результативными действиями: Рафинья, Жюль Кунде, Роберт Левандовски, Серджи Бускетс и Андреас Кристенсен.

Наиболее ярким представителем каталонцев сегодня был Рафинья, забивший гол и отдавший результативную передачу, поэтому он и получил наивысшую оценку от портала SofaScore. Больше 8 также получил и Бускетс, который на протяжении всего матча пасовал на нападающих.

Оценки всех игроков «Барсы»:

А также показатели всей каталонской команды (левая колонка):

Приятный результат после длительной серии блеклых матчей.

Кого из игроков этого матча выделили бы вы? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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Mister Ghost
Лева, конечно, деревце, мог спокойно хет-трик делать
Рафинья радует, после коммента фаната прям начал доказывать своей игрой,что не зря он в Барсе)
Ямала красава, один пас на Дембеле чего стоил👍Надеюсь, не потеряется и сможет развить свой талант!
+2
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+2
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Виктор Кашшаи
Рафинья был лучшим на поле.
И это факт!
У Ямала очень низкая оценка.
Как минимум на 6.7 наиграл
+1
0
+1
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wiolizgh
Почему SofaScore так всегда занижает оценки? Неужели трудно оценить игроков, которые не забили мяч, но сыграли очень важную роль в игре, по достоинству?
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andr d
Ответ Виктор Кашшаи
Рафинья был лучшим на поле. И это факт! У Ямала очень низкая оценка. Как минимум на 6.7 наиграл
Так он сыграл всего 10 мин.
0
0
0
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Виктор Кашшаи
Ответ andr d
Так он сыграл всего 10 мин.
Но зато очень хорошо вписался в игру
0
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