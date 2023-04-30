Рафинья — лучший. Оценки игроков «Барселоны» за матч с «Бетисом»
Долгожданная крупная победа.
«Барселона» легко выиграла у «Бетиса» на «Камп Ноу», не оставив соперникам не шанса.
Каталонцы уверенно начали игру, доминируя с первых секунд, а на 14-й минуте уже случился первый гол. Также «блаугране» сыграли на руку дисквалификация Эдгара Гонсалеса, и травма Хоакина во втором тайме, из-за которой он был вынужден покинуть поле и оставить команду вдевятером.
В итоге матч завершился со счетом 4:0, а 5 игроков «Барсы» отличились результативными действиями: Рафинья, Жюль Кунде, Роберт Левандовски, Серджи Бускетс и Андреас Кристенсен.
Наиболее ярким представителем каталонцев сегодня был Рафинья, забивший гол и отдавший результативную передачу, поэтому он и получил наивысшую оценку от портала SofaScore. Больше 8 также получил и Бускетс, который на протяжении всего матча пасовал на нападающих.
Оценки всех игроков «Барсы»:
А также показатели всей каталонской команды (левая колонка):
Приятный результат после длительной серии блеклых матчей.
Кого из игроков этого матча выделили бы вы? Пишите в комментариях.
Рафинья радует, после коммента фаната прям начал доказывать своей игрой,что не зря он в Барсе)
Ямала красава, один пас на Дембеле чего стоил👍Надеюсь, не потеряется и сможет развить свой талант!
И это факт!
У Ямала очень низкая оценка.
Как минимум на 6.7 наиграл