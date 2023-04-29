11 комментариев

Ямаль может покинуть «Барсу» этим летом, все из-за его родителей. А ведь его считают главным талантом «Ла Масии»
Что же решит юный талант?
Будущее Ламина Ямаля в «Барселоне» на данный момент выглядит очень неопределенным, утверждает Жоан Фонтес, специализирующийся на инсайдах из каталонского клуба.
15-летний игрок еще не подписал профессиональный контракт с «блауграной», потому что это станет возможным только после его 16-летия, которое наступит в июле.
Родители Ямала болеют за «Реал Мадрид», и поэтому они недовольны тем, что их сын играет за «Барсу». В идеале они бы хотели, чтобы он ушел как можно скорее.
Каталонцы же надеются на то, что Ямаль не станет поддаваться влиянию родителей по этому вопросу и продолжит свою карьеру в клубе. «Барселона» уже подготовила для игрока хорошее предложение, которое может убедить его остаться.
Именно для того, чтобы убедить его подписать новый контракт, Хави вызвал его на тренировки с основным составом и включил в заявку на матч против мадридского «Атлетико».
Ямал считается самым перспективным игроком в «Ла Масии»: сообщалось, что Хави восхищается им, а в клубе его сравнивают с такими футболистами, как Лео Месси и Андрес Иньеста.
Если его родители так болеют за Реал, так каким образом он появился в молодежке Барсы?)
НН источник.
Тем более Алемани и Мендеш говорят, что скорей всего подпишут контракт