FC BARCELONA
Блог

Ямаль может покинуть «Барсу» этим летом, все из-за его родителей. А ведь его считают главным талантом «Ла Масии»

Ламин Ямаль
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Что же решит юный талант?

Будущее Ламина Ямаля в «Барселоне» на данный момент выглядит очень неопределенным, утверждает Жоан Фонтес, специализирующийся на инсайдах из каталонского клуба.

15-летний игрок еще не подписал профессиональный контракт с «блауграной», потому что это станет возможным только после его 16-летия, которое наступит в июле.

Родители Ямала болеют за «Реал Мадрид», и поэтому они недовольны тем, что их сын играет за «Барсу». В идеале они бы хотели, чтобы он ушел как можно скорее.

Каталонцы же надеются на то, что Ямаль не станет поддаваться влиянию родителей по этому вопросу и продолжит свою карьеру в клубе. «Барселона» уже подготовила для игрока хорошее предложение, которое может убедить его остаться.

Именно для того, чтобы убедить его подписать новый контракт, Хави вызвал его на тренировки с основным составом и включил в заявку на матч против мадридского «Атлетико».

Ямал считается самым перспективным игроком в «Ла Масии»: сообщалось, что Хави восхищается им, а в клубе его сравнивают с такими футболистами, как Лео Месси и Андрес Иньеста.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TJ tigra
Бред, если родители такие фанаты, не отдали б изначально в барсу. Думаю, очередная утка
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Петров
У меня вопрос: если родители (как я понял оба) болеют за Реал, то как парень в академии Барсы оказался??? Очень странный пост. Если родители хотят чтобы он ушел из-за своей приверженности Мадриду, то как Ямал сумел стать воспитанником Ла Масти и считаться одним из её главных талантов? Тут либо родители идиоты, либо автор фэнтези начитался.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Ответ TJ tigra
Бред, если родители такие фанаты, не отдали б изначально в барсу. Думаю, очередная утка
Кря кря
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ничего общего с правдой эта статья не имеет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramal Ali
Ответ Темирлан Шаваев
Комментарий удален модератором
Вопрос другой нафига они тогда его дали в Ламасию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VEN FIFA
Так Родители Мбаппе и Хвичи тоже болеют за Барсу дальше то что? Чё то не слышал слухов что они не хотят его в Реале видеть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Как говорится, источник волосы Зидана и Пепа.
Если его родители так болеют за Реал, так каким образом он появился в молодежке Барсы?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Жоан Фонтес, впервые слышу
НН источник.
Тем более Алемани и Мендеш говорят, что скорей всего подпишут контракт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Поляков
Приветствую Кулес !!! Этот пост, ничего общего с истинным положением дел не имеет!!!Если его родители болеют за мадрид, он и близко не подошёл бы к Ла-Массии! По исполнению Ламину 16 лет в июле, он подпишет нормальный человеческий взрослый контракт с ,, барсой "!!!, никто такой бриллиант 💎 упускать не будет, и тем более усиливать в перспективе своих конкурентов! Другое дело,---форс мажорные обстоятельства-в лице агентов-родителей, движимых жаждой обогащения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Ответ Ramal Ali
Вопрос другой нафига они тогда его дали в Ламасию
Так в этом все и дело, они из него сделали такой алмаз, за то что его считают одним из самых талантливых игроков он обязан Барселоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramal Ali
Ответ Темирлан Шаваев
Так в этом все и дело, они из него сделали такой алмаз, за то что его считают одним из самых талантливых игроков он обязан Барселоне.
Жаль что преданность осталось в далёком 20 веке и начале 21 века ,как поплыли огромные деньги то первая преданность это валюта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий