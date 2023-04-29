11 комментариев

Что же решит юный талант?

Будущее Ламина Ямаля в «Барселоне» на данный момент выглядит очень неопределенным, утверждает Жоан Фонтес, специализирующийся на инсайдах из каталонского клуба.

15-летний игрок еще не подписал профессиональный контракт с «блауграной», потому что это станет возможным только после его 16-летия, которое наступит в июле.

Родители Ямала болеют за «Реал Мадрид», и поэтому они недовольны тем, что их сын играет за «Барсу». В идеале они бы хотели, чтобы он ушел как можно скорее.

Каталонцы же надеются на то, что Ямаль не станет поддаваться влиянию родителей по этому вопросу и продолжит свою карьеру в клубе. «Барселона» уже подготовила для игрока хорошее предложение, которое может убедить его остаться.

Именно для того, чтобы убедить его подписать новый контракт, Хави вызвал его на тренировки с основным составом и включил в заявку на матч против мадридского «Атлетико».

Ямал считается самым перспективным игроком в «Ла Масии»: сообщалось, что Хави восхищается им, а в клубе его сравнивают с такими футболистами, как Лео Месси и Андрес Иньеста.