Возможное возвращение Лионеля Месси в «Барселону» летом — это тема, которая возглавляет все таблоиды в Испании и многие во Франции. Вот последние новости о возможном возвращении Месси в «Барселону».

Двухлетний контракт с Месси готов

Согласно последним сообщениям, в Испании «Барселона» подготовила двухлетний контракт с Месси.

Клуб еще не представил это предложение аргентинцу, но похоже, что «Барса» подготовила пакет заработной платы для своего рекордного бомбардира.

Месси готов согласиться на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Предполагалось, что Лео придется сократить свою зарплату, чтобы играть за «Барсу». Что ж, согласно последнему обновлению, Месси уже согласился на сокращение зарплаты, чтобы увидеть, как материализуется возвращение его мечты.

Однако источник утверждает, что «Барса» должна была сначала дать Месси особую гарантию.

Что сказал Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас утверждает, что хочет, чтобы «Барса» зарегистрировала Месси, потому что он фанат суперзвезды.

Но с другой стороны, Тебас заявил, что будет очень сложно вернуть Лео в Ла Лигу. «На данный момент мне это кажется сложным, — сказал Тебас.

«Еще есть время, но должен быть уход игроков и сокращение фонда заработной платы».

Месси хотят в МЛС

Комиссар МЛС недавно заявил, что они сделают все, чтобы подписать Месси.

Месси остается спокойным

Согласно источникам из Аргентины (h/t Albiceleste Talk), Лео не отчаянно хочет вернуться в Барселону. В конце концов, он величайший игрок всех времен, и ему нечего больше доказывать.

Тем не менее, они подтверждают, что «Барса» поделилась своим технико-экономическим планом возвращения Месси с игроком и Ла Лигой.

Теперь «Барса» должна ждать, затаив дыхание.