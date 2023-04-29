Хави рассказал, как Ансу Фати в данный момент изо всех сил пытается попасть в команду.

«У Ансу есть конкуренты, — сказал Хави.

Это «Барса», и я вижу, что Ферран и Рафинья чувствуют себя лучше. Фати играл и был важен, но это «Барса», и здесь жесткая конкуренция.

Тот, кто решает, кто играет, — это тренер», — добавляет Хави.

Ансу не стартовал ни в одном из последних трех матчей «Барсы» с Ферраном и Рафиньей. Последний старт Фати за «Барсу» пришелся на победу со счетом 4:0 над «Эльче», в которой он забил гол.

В последних двух стартовых играх Ферран забил только один раз, а Рафинья не забивал ни в одном из последних пяти матчей «Барсы», хотя у него есть одна результативная передача.

Это затрудняет обоснование аргументов Хави статистикой. В прошлом месяце отец Ансу пригрозил забрать игрока из «Барсы», сославшись на его ограниченное игровое время под руководством Хави.