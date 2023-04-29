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Хави прямо сказал, что Ферран и Рафинья лучше Фати. А что говорит статистика?

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Хави рассказал, как Ансу Фати в данный момент изо всех сил пытается попасть в команду.

«У Ансу есть конкуренты, — сказал Хави.

Это «Барса», и я вижу, что Ферран и Рафинья чувствуют себя лучше. Фати играл и был важен, но это «Барса», и здесь жесткая конкуренция.

Тот, кто решает, кто играет, — это тренер», — добавляет Хави.

Ансу не стартовал ни в одном из последних трех матчей «Барсы» с Ферраном и Рафиньей. Последний старт Фати за «Барсу» пришелся на победу со счетом 4:0 над «Эльче», в которой он забил гол.

В последних двух стартовых играх Ферран забил только один раз, а Рафинья не забивал ни в одном из последних пяти матчей «Барсы», хотя у него есть одна результативная передача.

Это затрудняет обоснование аргументов Хави статистикой. В прошлом месяце отец Ансу пригрозил забрать игрока из «Барсы», сославшись на его ограниченное игровое время под руководством Хави.

4 комментария

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Сергей Березин
А где статистика-то?
+13
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+13
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Kanonir152
Ответ Сергей Березин
А где статистика-то?
«В последних двух стартовых играх Ферран забил только один раз» больше похоже на халтуру, а не статистику. Не этого ждали, автор.
+6
0
+6
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TravenS
Ответ Сергей Березин
А где статистика-то?
Это же спрашивает и Хави у Фати, в ответ на его просьбы дать поиграть)
+2
0
+2
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Alexander Sragovich
Ответ Kanonir152
«В последних двух стартовых играх Ферран забил только один раз» больше похоже на халтуру, а не статистику. Не этого ждали, автор.
Фати задал высокую планку, по которой его сейчас ровняют. Да он плох, и на это есть много причин, но я бы продал тех двоих, а его оставил, так как с приходом Месси у него будет на много больше голевых моментов. А забивать он умеет лучше этой парочки
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