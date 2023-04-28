«Барса» попросила агента Дембеле устроить встречу – все потому, что клаусула Усмана серьезно снизится этим летом
«Барселона» попросила агента Усмана Дембеле Муссу Сиссоко провести с клубом встречу на следующей неделе, сообщает Mundo Deportivo.
Каталонцы хотят провести срочные переговоры о продлении контракта, истекающего в 2024 году.
Сам Дембеле очень счастлив в клубе и горит желанием остаться, но существует вероятность, что обсуждение условий по контракту затянется до лета.
Клаусула Дембеле может быть сокращена до 50 миллионов евро уже в июле, именно поэтому клуб хочет, чтобы новый контракт был подписан в ближайшее время.
В прошлом у «Барсы» были проблемы с Сиссоко, когда он пытался повлиять на Дембеле, чтобы тот покинул клуб прошлым летом, но с тех пор француз дал агенту понять, что им не стоит манипулировать.
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