«Барселона» попросила агента Усмана Дембеле Муссу Сиссоко провести с клубом встречу на следующей неделе, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы хотят провести срочные переговоры о продлении контракта, истекающего в 2024 году.

Сам Дембеле очень счастлив в клубе и горит желанием остаться, но существует вероятность, что обсуждение условий по контракту затянется до лета.

Клаусула Дембеле может быть сокращена до 50 миллионов евро уже в июле, именно поэтому клуб хочет, чтобы новый контракт был подписан в ближайшее время.

В прошлом у «Барсы» были проблемы с Сиссоко, когда он пытался повлиять на Дембеле, чтобы тот покинул клуб прошлым летом, но с тех пор француз дал агенту понять, что им не стоит манипулировать.