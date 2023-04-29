«Барселона» уже квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне и во всю мчит к чемпионству в Ла Лиге.

Как сообщает Mundo Deportivo, УЕФА разрешит «Барсе» играть в Лиге чемпионов независимо от продолжающегося расследования с судейством Энрике Негрейры.

Комитет организации по этике и дисциплинарным вопросам выдаст каталонцам лицензию на участие в соревнованиях даже на фоне расследования, поскольку УЕФА не смог найти доказательств, которые побудили бы их отстранить «Барсу» от участия в соревнованиях.

Жоан Лапорта недавно провел пламенную пресс-конференцию, на которой обрушился с критикой на тех, кто пытался опорочить каталонский клуб, вызвав судейский скандал, и доказал, что все обвинения ложны.