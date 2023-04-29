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УЕФА приняла решение о допуске «Барсы» в Лигу чемпионов. Дело Негрейры все еще ведется

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«Барселона» уже квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне и во всю мчит к чемпионству в Ла Лиге.

Как сообщает Mundo Deportivo, УЕФА разрешит «Барсе» играть в Лиге чемпионов независимо от продолжающегося расследования с судейством Энрике Негрейры.

Комитет организации по этике и дисциплинарным вопросам выдаст каталонцам лицензию на участие в соревнованиях даже на фоне расследования, поскольку УЕФА не смог найти доказательств, которые побудили бы их отстранить «Барсу» от участия в соревнованиях.

Жоан Лапорта недавно провел пламенную пресс-конференцию, на которой обрушился с критикой на тех, кто пытался опорочить каталонский клуб, вызвав судейский скандал, и доказал, что все обвинения ложны.

Ehrenabzeichen für Barcelona | UEFA Champions League | UEFA.com

5 комментариев

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Mukhammadzhan Akhmedov
Вы что?! Эксперты спортса уже давно все доказали и вынесли приговор
+20
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+20
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Эмиль3979
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Вы что?! Эксперты спортса уже давно все доказали и вынесли приговор
Дак как так, я думал мнение комментаторов спортса будет учтено
+5
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+5
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Темирлан Шаваев
Да как так, где Сегунда, где отстранение, когда обратно отнимут кубки и золотые мечи, эх опять Барселона купила судей, я уверен и Месси скинулся.
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Kaloyan Yalamov
А жаль, не допустили бы и тогда бы вручили мега финансовый рычаг в руки Лапорта.... 👌
Если по серьезной, все это было пукалками с возможным недопуском и активной прессинговой желтухой в прессе
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Серж Ск
Пожалуй подождем комментариев местных, самых главных экспертов, УЕФА может и ошибаться..
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