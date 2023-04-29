«Барселона» намерена расстаться с Ферраном Торресом ближайшим летом, чтобы сократить зарплатную ведомость, сообщает Sport.

Испанец – один из многих игроков, которых можно безболезненно уволить, чтобы решить проблемы с бухгалтерией и облегчить возвращение Лионеля Месси.

«Барса» ищет способы уладить будущее Феррана, поэтому может отдать его в аренду в следующем сезоне.

Поскольку каталонцы не желают платить 20 миллионов евро за подписание Янника Карраско из мадридского «Атлетико», Ферран может стать частью перехода: «Барса» может предложить Торреса в обмен на Карраско и снизить сумму перехода бельгийца.

В этом сезоне Торрес забил 7 мячей после 40 выходов на поле.