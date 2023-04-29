FC BARCELONA
Блог

«Барса» намерена избавиться от Феррана – есть 2 пути

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Ферран Торрес Ферран Торрес
Футбол Футбол

«Барселона» намерена расстаться с Ферраном Торресом ближайшим летом, чтобы сократить зарплатную ведомость, сообщает Sport.

Испанец – один из многих игроков, которых можно безболезненно уволить, чтобы решить проблемы с бухгалтерией и облегчить возвращение Лионеля Месси.

Barcelona prepared to offload forward for €25 million this summer | Barca Universal

«Барса» ищет способы уладить будущее Феррана, поэтому может отдать его в аренду в следующем сезоне.

Поскольку каталонцы не желают платить 20 миллионов евро за подписание Янника Карраско из мадридского «Атлетико», Ферран может стать частью перехода: «Барса» может предложить Торреса в обмен на Карраско и снизить сумму перехода бельгийца.

В этом сезоне Торрес забил 7 мячей после 40 выходов на поле.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Караско = 29 игр, 4 гола, 2 ассиста (29 лет).
Ферран = 28 игр, 4 гола, 1 асс (23 года).
Гениальность зашкаливает...
Очень жаль что Хоакин карьеру завершает, так бы на Дембеле махнули.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
"Ферран может стать частью перехода: «Барса» может предложить Торреса в обмен на Карраско и снизить сумму перехода бельгийца."- лютая чушь, у Караско прописан возможный выкуп Барсой за 19 млн .... об этом договорились в рамках перехода Депая. что бы снизить часть суммы это за сколько по мнению автора надо оценить Феррана? в 10 ? там скорее должна быть доплата Атлетико
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий