«Барса» намерена избавиться от Феррана – есть 2 пути
«Барселона» намерена расстаться с Ферраном Торресом ближайшим летом, чтобы сократить зарплатную ведомость, сообщает Sport.
Испанец – один из многих игроков, которых можно безболезненно уволить, чтобы решить проблемы с бухгалтерией и облегчить возвращение Лионеля Месси.
«Барса» ищет способы уладить будущее Феррана, поэтому может отдать его в аренду в следующем сезоне.
Поскольку каталонцы не желают платить 20 миллионов евро за подписание Янника Карраско из мадридского «Атлетико», Ферран может стать частью перехода: «Барса» может предложить Торреса в обмен на Карраско и снизить сумму перехода бельгийца.
В этом сезоне Торрес забил 7 мячей после 40 выходов на поле.
Ферран = 28 игр, 4 гола, 1 асс (23 года).
Гениальность зашкаливает...
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