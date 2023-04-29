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Ансу Фати стал получать меньше игрового времени. Хави объяснил причину происходящего

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Кто лучше, тот и играет.

Молодой форвард «Барселоны» Ансу Фати практически потерял место в основе и все чаще выходит не с первых минут, а на замену. Все громче слышны слухи о том, что летом в Каталонию вернется Лионель Месси, а это значит, что блаугране придется продавать игроков.

Фати называют одним из претендентов на выход. Что касается нынешней формы игрока, то главный тренер «Барсы» Хави решил расставить все точки над «i».

«Что происходит с Фати? Мы в «Барсе». Это нормально, что есть конкуренция. В данный момент я вижу, что Ферран и Рафинья чувствуют себя намного лучше (чем он). Они конкурируют, и тот, кто принимает решение − тренер. Ансу играл и был важен».

Пока не выглядит так, будто бы Хави списал форварда. Однако это точно повод для него задуматься, а все ли он делает правильно.

В этом сезоне Ла Лиги Ансу Фати сыграл в 29 матчах, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

1 комментарий

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Kostya.68@bk.ru
Надо ему в какую-нибудь Севилью на годик в аренду съездить.
И доказать всем (и самому себе) , что он достоин основы Барсы.
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