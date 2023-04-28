Журналист Жоана Фонтеса сообщил, что «Барселона» закончила подготовку контракта для Месси. По информации корреспондента, клуб предложит Лео соглашение сроком на два года.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в июне, команда Гальтье попытается оставить нападающего в столице Франции.

Но, вероятно, летом Лео все же перейдет в «Барсу». По данным Cadena SER, Месси согласился пойти на сокращение зарплаты ради возвращения на «Камп Ноу».

Очевидно, что обе стороны заинтересованы в осуществлении трансфера, но последнее слово остается за Ла Лигой, которая может заблокировать переход аргентинца.

Как известно, «блаугране» необходимо сократить фонд заработной платы на 200 млн, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей. Тогда команда сможет подписывать новых игроков, а Гави наконец будет зарегистрирован в качестве футболиста основы.

Справится ли «Барса» с этой задачкой?