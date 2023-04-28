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Сообщается, что «Барса» подготовила для Месси контракт. Длительность соглашения клуба с Лео также названа

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Журналист Жоана Фонтеса сообщил, что «Барселона» закончила подготовку контракта для Месси. По информации корреспондента, клуб предложит Лео соглашение сроком на два года.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в июне, команда Гальтье попытается оставить нападающего в столице Франции.

Но, вероятно, летом Лео все же перейдет в «Барсу». По данным Cadena SER, Месси согласился пойти на сокращение зарплаты ради возвращения на «Камп Ноу».

Kehrt Lionel Messi zurück zum FC Barcelona? So ist der Stand der Dinge

Очевидно, что обе стороны заинтересованы в осуществлении трансфера, но последнее слово остается за Ла Лигой, которая может заблокировать переход аргентинца.

Как известно, «блаугране» необходимо сократить фонд заработной платы на 200 млн, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей. Тогда команда сможет подписывать новых игроков, а Гави наконец будет зарегистрирован в качестве футболиста основы.

Справится ли «Барса» с этой задачкой?

3 комментария

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Greatest Of All Time
Ждём Короля футбола в Барсе. Уверен связка с Левой будет мощный.
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tigra1
С точки зрения коммерции это наверное хорошо,но с точки зрения самой игры у меня есть очень большие сомнения, надеюсь Хави знает, что делать.
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