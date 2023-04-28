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Хави назвал худший матч «Барсы» в этом сезоне – он состоялся совсем недавно

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«В Вальекасе против «Райо Вальекано» мы провели нашу худшую игру в сезоне», — сказал Хави СМИ.

«Если мы возьмем последние 20 матчей, то результат будет хорошим. Однако и против «Хетафе» мы выглядели не очень», — добавил тренер «Барсы».

На сегодняшний день «Барса» является лучшей командой в Испании, набрав 76 очков. Следом идут «Реал» (65) и «Атлетико» (63).

Однако в апреле каталонцы не впечатлили, выиграв всего 2 из 5 матчей чемпионата.

2 комментария

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Inside 88 LW
Не согласен.
Абсолютно худшие матчи в этом сезоне оба матча против Интера.
А к таким матчам как с Райо, Альмерией - лично я уже привык. Как бы не прискорбно это звучало.
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МГЕР
Ответ Inside 88 LW
Не согласен. Абсолютно худшие матчи в этом сезоне оба матча против Интера. А к таким матчам как с Райо, Альмерией - лично я уже привык. Как бы не прискорбно это звучало.
Я 100% согласен. Матчи надо оценивать по мере их важности
+1
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