«В Вальекасе против «Райо Вальекано» мы провели нашу худшую игру в сезоне», — сказал Хави СМИ.

«Если мы возьмем последние 20 матчей, то результат будет хорошим. Однако и против «Хетафе» мы выглядели не очень», — добавил тренер «Барсы».

На сегодняшний день «Барса» является лучшей командой в Испании, набрав 76 очков. Следом идут «Реал» (65) и «Атлетико» (63).

Однако в апреле каталонцы не впечатлили, выиграв всего 2 из 5 матчей чемпионата.