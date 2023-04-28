11 комментариев

Виновный найден.

Болельщики «Барселоны» были в ярости от качества игры Рафиньи в матче с «Райо Вальекано» - каталонцы потерпели обидное поражение со счетом 1:2 и упустили ашсн еще на 2 очка оторваться от «Реала» таблице Ла Лиги.

Альваро Гарсия Ривера вывел «Вальекано» вперед в первом тайме, а затем Фран Гарсия сделал счет 2:0 во втором отрезке игры. Роберт Левандовски отыграл один мяч, но поражения избежать не удалось.

«Барселона» таким образом упустила свой шанс оторваться от «Реала» на 14 очков – «реал» в том же туре проиграл «Жироне».

Полузащитник Рафинья стал главным объектом критики после матча – бразилец редко получал мяч, не совершил ни одной обводки и результативной передачи в матче, совершил три фола и 21 раз терял мяч.

Поклонники команды не стеснялись в выражениях в твиттере:

«ВЫГНАТЬ РАФИНЬЮ!!! ОН ВРАГ!»

«РАФИНЬЯ УБИРАЙСЯ ИЗ МОЕГО КЛУБА ПРЯМО СЕЙЧАС».

Рафинья перешел в «Барсу» летом из «Лидс Юнайтед». С тех пор он забил девять голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах.