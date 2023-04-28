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«Он враг!» «Выгоните его из клуба!»: болельщики «Барсы» обрушились с критикой на одного из игроков после поражения от «Райо Вальекано»🤬

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Виновный найден.

Болельщики «Барселоны» были в ярости от качества игры Рафиньи в матче с «Райо Вальекано» - каталонцы потерпели обидное поражение со счетом 1:2 и упустили ашсн еще на 2 очка оторваться от «Реала» таблице Ла Лиги.

Альваро Гарсия Ривера вывел «Вальекано» вперед в первом тайме, а затем Фран Гарсия сделал счет 2:0 во втором отрезке игры. Роберт Левандовски отыграл один мяч, но поражения избежать не удалось.

«Барселона» таким образом упустила свой шанс оторваться от «Реала» на 14 очков – «реал» в том же туре проиграл «Жироне».

Полузащитник Рафинья стал главным объектом критики после матча – бразилец редко получал мяч, не совершил ни одной обводки и результативной передачи в матче, совершил три фола и 21 раз терял мяч.

Поклонники команды не стеснялись в выражениях в твиттере:

«ВЫГНАТЬ РАФИНЬЮ!!! ОН ВРАГ!»

«РАФИНЬЯ УБИРАЙСЯ ИЗ МОЕГО КЛУБА ПРЯМО СЕЙЧАС».

Рафинья перешел в «Барсу» летом  из «Лидс Юнайтед». С тех пор он забил девять голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах.

11 комментариев

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restfu1
Да пусть идут нахер эти "фанаты", вся команда провалила матч, а не один Рафа
+22
-1
+21
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Gozhi1
Сначала хвалят потом обсирают
Из-за одного матча зачем наезжать они потом в себе уверенность теряют
+13
-1
+12
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Алексей Беспятых
Ответ restfu1
Да пусть идут нахер эти "фанаты", вся команда провалила матч, а не один Рафа
Рафинья всегда самоотвержен. Не всегда все получается, но в старании его упрекнуть нельзя
+10
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+10
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Shoxruh Abdunazarov
Он как минимум принёс нам 9 очков и он наш второй самый лучший по гол + пас после Роберта
+4
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+4
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BurBon
Ответ Shoxruh Abdunazarov
Он как минимум принёс нам 9 очков и он наш второй самый лучший по гол + пас после Роберта
Какие 9 он забил минимум 4 победных, а может даже больше, надо смотреть, не считая ассисты на победные. Можно сколько угодно говорить что он плох, но по факту, он вытащил ла лигу в этом сезоне, именно после травмы Дембеле, Барса сделала этот задел очковый, который сейчас есть.
+3
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+3
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restfu1
Ответ Алексей Беспятых
Рафинья всегда самоотвержен. Не всегда все получается, но в старании его упрекнуть нельзя
Так это еще первый его первый сезон в топ клубе с другой системой и в другой лиге, а он уже может сделать двузначные цифры по голам и пасам, что дембеле не удалась за 5+ лет, так еще он вообще не травмируется , в отличии от все того же дембеле
+1
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EminenceGrise
Клоуны это, а не фанаты! Такие на каждого игрока гнать будут после неудачного матча.
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Мурад Гамзаев
Ппц. Это все равно, что после провального матча с жироной гнать милитао. Не правы эти ребятки. Конечно на мой скромный взгляд рафинья не дотягивает до уровня игрока старта барсы, борющейся за все титулы, но в текущих реалиях на фоне многих игроков атаки он ярче
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Вячеслав Новиков
Вся команда сыграла ужасно, и тут я считаю вина тренера
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Молодой Френки
Продать бы его подороже. И дело с концом. Рафинья ведь неплохой игрок. Только в этом и загвоздка. До уровня какого нибудь Алексиса Санчеса и Педро даже близко не дотягивает в их лучшие времена за Барсу. Тоже самое можно сказать и о Ферране.
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TJ tigra
Мне, например, часто не нравится, как играет Френки Де Йонг сзади. Или на грани потери мяча или теряет. Какая-то расхлябанность есть у него именно в игре сзади, в перепасах. Если учесть, что при своих потерях он не всегда бежит, чтоб исправить ошибку.... Так что не стоит делать Рафинью виноватым.
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