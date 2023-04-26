«Барселона» в небольшом кризисе: за последние 5 матчей – только 1 победа и 2 поражения. Но куда сильнее расстраивает реализация моментов: за 5 матчей каталонцы забили всего два мяча. Такое случалось лишь однажды за последние 35 лет: в 2008 году при Франке Райкарде.

Президент клуба Жоан Лапорта призывает не унывать:

«Мы расстроены поражением. Игра с «Райо» прошла не так, как мы хотели, но к счастью, «Жирона» проделала хорошую работу, обыграв «Реал».

Приоритетной целью по-прежнему является Ла Лига, мы на 11 очков оторвались от второго места. Сейчас мы должны поддержать команду, и мы просим болельщиков поддержать нас».