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12 лет шедевру Месси: «Бернабеу» сводило от напряжения, Лео уходил от четверых и зажигал

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В сезоне-2010/11 «Барселона» и «Реал» встретились в полуфинале Лиги чемпионов. Каталонцы уже несколько лет доминировали под руководством Гвардиолы, а для Моуринью этот сезон в «Мадриде» был дебютным.

Первая игра прошла 27 апреля 2011-го: команды долго не могли открыть счет – «Бернабеу» сводило от напряжения.

Ключевой момент, раскрывший игру – красная Пепе: откровенно летел шипами в ногу Дани Алвеса.

Через 15 минут Афеллай прострелил на Месси, который замкнул в воздухе – 1:0.

А потом случилось это (таймкод – 9:38).

9 комментариев

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Игорь Климов
Шедевральный гол в исполнении Лео Месси в ворота Реала!
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Greatest Of All Time
Давно надо переименовать стадион на Сантьяго БернаЛЕО.
+8
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Ришад Хайруллин
эх 12 лет уже прошло капец как время летит, грустно становиться, та барса великая была а теперь будет ли она вообще такой когда нибудь
+4
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+4
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klint
"откровенно вонзил шипы в ногу Дани Алвеса."

Прикольно, что там даже касания не было
+2
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Havana Club
Ответ Игорь Климов
Шедевральный гол в исполнении Лео Месси в ворота Реала!
Месси хорош, но именно в той зоне его должен был встречать Пепе, которого удалил судья, абсолютно не по делу. Там был игровой момент, а Алвес упал так будто Пепе был в роли Тейлора из Бирминегем Сити, а он был в роли Эдуардо да Силвы. В том матче он играл опорника, эта была ключевая позиция для Реала и судья все сломал, уверен специально. И в тот период таких судейских ошибок в пользу Барселоны было много. Всплывшие подробности работы Барселоны с судьями расставили всё по местам. Да у них была классная команда, игра многих восхищала(хотя на мой вкус, абсолюнто скучная перепасовка назад и попытка усыпить соперника, но впрочем их дело), но не величайшая коей её окрестили, слишком сильно и часто судьи им благоволили.
+3
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белошип
Матч имени ручного Штарка,неудивительно,что без заряженых свистков у меси 0+0 в 9 последних матчах против хозяина)
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Ya_Mama
Ответ Havana Club
Месси хорош, но именно в той зоне его должен был встречать Пепе, которого удалил судья, абсолютно не по делу. Там был игровой момент, а Алвес упал так будто Пепе был в роли Тейлора из Бирминегем Сити, а он был в роли Эдуардо да Силвы. В том матче он играл опорника, эта была ключевая позиция для Реала и судья все сломал, уверен специально. И в тот период таких судейских ошибок в пользу Барселоны было много. Всплывшие подробности работы Барселоны с судьями расставили всё по местам. Да у них была классная команда, игра многих восхищала(хотя на мой вкус, абсолюнто скучная перепасовка назад и попытка усыпить соперника, но впрочем их дело), но не величайшая коей её окрестили, слишком сильно и часто судьи им благоволили.
В посте специально для любителей рассказать басни про незаслуженное удаление Пепе есть скрин, по которому красная очевидна независимо от силы контакта.
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