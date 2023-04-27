9 комментариев

В сезоне-2010/11 «Барселона» и «Реал» встретились в полуфинале Лиги чемпионов. Каталонцы уже несколько лет доминировали под руководством Гвардиолы, а для Моуринью этот сезон в «Мадриде» был дебютным.

Первая игра прошла 27 апреля 2011-го: команды долго не могли открыть счет – «Бернабеу» сводило от напряжения.

Ключевой момент, раскрывший игру – красная Пепе: откровенно летел шипами в ногу Дани Алвеса.

Через 15 минут Афеллай прострелил на Месси, который замкнул в воздухе – 1:0.

А потом случилось это (таймкод – 9:38).