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«Они заслужили победу». Араухо объяснил поражение от «Райо». А сколько побед до чемпионства?

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Рональд Араухо Рональд Араухо
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«Барселона» второй раз в сезоне потеряла очки с «Райо Вальекано»: в первом туре команда Хави сыграла нулевую ничью, в 31-м – проиграла 1:2. Комментарий по игре дал Рональд Араухо:

«Райо» заслужил победу, они провели отличную игру. Они очень интенсивно играют дома, мы допустили две ошибки, и они забили два гола. Нам было некомфортно, у них было больше интенсивности, чем у нас».

Тем не менее, уругваец не сомневается, что «Барса» не упустит чемпионский титул:

«У нас хорошее преимущество в 11 очков. Теперь у нас дома две игры, нужно их выиграть».

В Ла Лиге осталось 7 матчей, и каталонцам нужно одержать еще 4 победы, чтобы завоевать титул, даже при условии, что мадридский «Реал» выиграет все оставшиеся матчи. У «Барсы» был шанс приблизить момент чемпионства, но похоже, каталонцы ждут лучшего момента.

Rayo Vallecano vs Barcelona, La Liga: Final Score 2-1, Barça fail to extend lead with painful loss on the road - Barca Blaugranes

4 комментария

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gudvinbrok@gmail.com
Ответ DDii
Ну нет мотивации у обоих команд. У Барсы чемпионат уже кармане. У Реала главное ЛЧ и взыграть кубок
Для этого и нужен тренер, чтобы возвращать мотивацию и давать пинка под зад, но пока у Хави это плохо получается.
+4
0
+4
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DDii
Ну нет мотивации у обоих команд. У Барсы чемпионат уже кармане. У Реала главное ЛЧ и взыграть кубок
+3
0
+3
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Hella black
Нет бы дожать,забрать свои 3 очка,увеличить отрыв и спать спокойно ка говориться ! Уже вторую осечку ВАРдрида не используем,не время булки раслаблять. Надо характер победителей вырабатывать,проблема последних 5 лет.
+2
-1
+1
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Серж Ск
Ошибок было к сожалению значительно больше двух..
И если к не очень хорошей игре в атаке уже все привыкли, то Педри и Де Йонг сегодня разочаровали, да и Бальде, Кунде, Алонсо тоже не порадовали.
0
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