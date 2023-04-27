«Барселона» второй раз в сезоне потеряла очки с «Райо Вальекано»: в первом туре команда Хави сыграла нулевую ничью, в 31-м – проиграла 1:2. Комментарий по игре дал Рональд Араухо:

«Райо» заслужил победу, они провели отличную игру. Они очень интенсивно играют дома, мы допустили две ошибки, и они забили два гола. Нам было некомфортно, у них было больше интенсивности, чем у нас».

Тем не менее, уругваец не сомневается, что «Барса» не упустит чемпионский титул:

«У нас хорошее преимущество в 11 очков. Теперь у нас дома две игры, нужно их выиграть».

В Ла Лиге осталось 7 матчей, и каталонцам нужно одержать еще 4 победы, чтобы завоевать титул, даже при условии, что мадридский «Реал» выиграет все оставшиеся матчи. У «Барсы» был шанс приблизить момент чемпионства, но похоже, каталонцы ждут лучшего момента.