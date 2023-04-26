«Барса» не хочет продавать Рафинью. В клубе готовы рассмотреть предложения только при одном условии
Хави не хочет расставаться с вингером.
По словам журналиста Хави Мигеля из Diario AS, главный тренер «Барселоны» не собирается отпускать Рафинью этим летом.
У Хави принял это решение по двум причинам. Во-первых, тренерский штаб доволен успехами игрока. Во-вторых, они считают, что в случае ухода бразильца будет сложно найти на рынке вингера с такими же качествами по приемлемой цене.
Только крупное предложение на сумму от 90 миллионов евро может изменить планы «блауграны».
Рафинье было непросто адаптироваться на «Камп Ноу», поэтому в начале сезона у него была очень скромная результативность. Но после травмы Усмана Дембеле он начал регулярно появляться на поле. Сложно сказать, какой будет его роль в команде, когда француз вернется в строй.
В этом сезоне Рафинья забил 9 голов и оформил 10 ассистов.
1 комментарий