FC BARCELONA
Блог

«Барса» не хочет продавать Рафинью. В клубе готовы рассмотреть предложения только при одном условии

Рафинья Диас Рафинья Диас
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Хави не хочет расставаться с вингером.

По словам журналиста Хави Мигеля из Diario AS, главный тренер «Барселоны» не собирается отпускать Рафинью этим летом.

У Хави принял это решение по двум причинам. Во-первых, тренерский штаб доволен успехами игрока. Во-вторых, они считают, что в случае ухода бразильца будет сложно найти на рынке вингера с такими же качествами по приемлемой цене.

Только крупное предложение на сумму от 90 миллионов евро может изменить планы «блауграны».

Рафинье было непросто адаптироваться на «Камп Ноу», поэтому в начале сезона у него была очень скромная результативность. Но после травмы Усмана Дембеле он начал регулярно появляться на поле. Сложно сказать, какой будет его роль в команде, когда француз вернется в строй.

В этом сезоне Рафинья забил 9 голов и оформил 10 ассистов.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Разве что Ньюкасл перед ЛЧ можно предложить около того.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий