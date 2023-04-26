Хави не хочет расставаться с вингером.

По словам журналиста Хави Мигеля из Diario AS, главный тренер «Барселоны» не собирается отпускать Рафинью этим летом.

У Хави принял это решение по двум причинам. Во-первых, тренерский штаб доволен успехами игрока. Во-вторых, они считают, что в случае ухода бразильца будет сложно найти на рынке вингера с такими же качествами по приемлемой цене.

Только крупное предложение на сумму от 90 миллионов евро может изменить планы «блауграны».

Рафинье было непросто адаптироваться на «Камп Ноу», поэтому в начале сезона у него была очень скромная результативность. Но после травмы Усмана Дембеле он начал регулярно появляться на поле. Сложно сказать, какой будет его роль в команде, когда француз вернется в строй.

В этом сезоне Рафинья забил 9 голов и оформил 10 ассистов.