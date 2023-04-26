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«Барселона» превратит старое здание Ла Масии в музей Лионеля Месси

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Как сообщает Diario AS, в рамках ремонтных работ на «Камп Ноу» «Барселона» планирует превратить старую резиденцию Ла Масии в музей Лионеля Месси.

Это здание, о котором идет речь.

Здание построено в 1702 году, но клуб не может его снести или даже существенно изменить внешний вид, так как оно является частью архитектурного наследия Каталонии. Клуб приобрел его в 1950 году.

«Барселона» планирует внести несколько изменений в интерьер и превратить его в высокотехнологичный музей, посвященный величайшему игроку клуба.

Музей не только привлечет множество болельщиков и, таким образом, принесет доход, но и послужит жестом признательности Месси. Оба аспекта особенно важны сейчас, когда «Барса» пытается вернуть Лео в клуб.

Ранее каталонцы планировали использовать здание как место для официальных встреч и ужинов.

4 комментария

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Butrymovich Mikalai
была точно такая же новость вот только хейтерок Любовь Курчавова от себя добавила "создание такого музея в "Барсе" считают ещё одни рычагом" хотя в тексте статьи этого и близко нет , так работает хейт машина мадрида ..... они приписывают то , чего даже нет в промадридской прессе.
+7
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+7
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Ramil Usmanov
Музей - идея хорошая! Туристов много в Барселоне, болельщикам футбола будет интересно посетить музей.
+1
0
+1
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Игорь Климов
Отличное решение!
+1
0
+1
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CopaAmerica
Пальмы можно спилить?
0
0
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