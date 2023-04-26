Как сообщает Diario AS, в рамках ремонтных работ на «Камп Ноу» «Барселона» планирует превратить старую резиденцию Ла Масии в музей Лионеля Месси.

Это здание, о котором идет речь.

Здание построено в 1702 году, но клуб не может его снести или даже существенно изменить внешний вид, так как оно является частью архитектурного наследия Каталонии. Клуб приобрел его в 1950 году.

«Барселона» планирует внести несколько изменений в интерьер и превратить его в высокотехнологичный музей, посвященный величайшему игроку клуба.

Музей не только привлечет множество болельщиков и, таким образом, принесет доход, но и послужит жестом признательности Месси. Оба аспекта особенно важны сейчас, когда «Барса» пытается вернуть Лео в клуб.

Ранее каталонцы планировали использовать здание как место для официальных встреч и ужинов.