😱 «Ламин больше бразилец, чем Рафинья». 15-летний Ямаль показал красивейший финт на тренировке «Барселоны»
Юная звезда «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает восхищать фанатов.
15-летний нападающий показал на тренировке сложнейший трюк с мячом, которым решил поделиться официальный аккаунт «Барселоны» в твиттере.
Фанаты заметили одну несправедливость.
💭 «У Ламина есть небольшие недостатки, но... он бриллиант».
💭 «Ламин больше бразилец, чем Рафинья».
💭 «Я очень хочу увидеть, как он играет».
💭 «Хаха, другой парень сделал тоже самое, но не получил признания».
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