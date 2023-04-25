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😱 «Ламин больше бразилец, чем Рафинья». 15-летний Ямаль показал красивейший финт на тренировке «Барселоны»

Ламин Ямаль
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Юная звезда «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает восхищать фанатов.

15-летний нападающий показал на тренировке сложнейший трюк с мячом, которым решил поделиться официальный аккаунт «Барселоны» в твиттере.

Фанаты заметили одну несправедливость.

💭 «У Ламина есть небольшие недостатки, но... он бриллиант».

💭 «Ламин больше бразилец, чем Рафинья».

💭 «Я очень хочу увидеть, как он играет».

💭 «Хаха, другой парень сделал тоже самое, но не получил признания».

1 комментарий

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