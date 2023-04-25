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Анчелотти назвал несправедливой разницу между «Реалом» и «Барсой» в 11 очков. Хави считает слова Карло комплиментом

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Футбол Футбол

В чемпионате Испании прошло уже 30 туров. «Барселона» расположилась на первой строчке турнирной таблицы, набрав 76 очков. «Реал» занимает второе место с 65 баллами.

Карло Анчелотти заявил, что отставание «Мадрида» от каталонцев в 11 очков не является показателем реальной разницы между командами.

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Хави согласился со словами тренера «сливочных». На пресс-конференции каталонец прокомментировал разрыв между командами в турнирной таблице:

«Я согласен с Анчелотти, он абсолютно прав. Но это не критика. Такой отрыв показывает, что мы проделали отличную работу в Ла Лиге. Я воспринимаю его слова как большой комплимент».

Анчелотти уверен, что «Мадриду» удастся сократить отставание от «Барселоны». В этом сезоне испанским командам осталось отыграть еще восемь матчей в Ла Лиге.

В 31-м туре чемпионата «Реал» отправится в гости к «Жироне», а «Барса» сыграет на выезде с «Райо Вальекано».

Получится ли у «сливочных» ближе подобраться к «блаугране»? Какой разрыв между командами будет в конце сезона? Делитесь предположениями в комментах.

5 комментариев

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joyisalwaysdrunk
Хави лучший
+10
-1
+9
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Hella black
Всё что не в пользу Кабинета,всё не справедливо !

p.s -
Лично против Дона Карло ничего против не имею,Выдающийся тренер.
+6
-2
+4
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Alexlagodny
Мадридисты плак-плак 😂
+3
0
+3
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Yuriy Chistyakov
Конечно, несправедливая. Если бы не судьи в осеннем классико, было бы +17, а не +11. А если бы не дисква Левы, и не недисква вини, то вообще можно только гадать
+1
0
+1
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василий иванов
Она не может быть справедливой или нет, она просто есть, потому что на дистанции чемпионата Барселона сильнее.
+1
0
+1
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