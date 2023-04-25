В чемпионате Испании прошло уже 30 туров. «Барселона» расположилась на первой строчке турнирной таблицы, набрав 76 очков. «Реал» занимает второе место с 65 баллами.

Карло Анчелотти заявил, что отставание «Мадрида» от каталонцев в 11 очков не является показателем реальной разницы между командами.

Хави согласился со словами тренера «сливочных». На пресс-конференции каталонец прокомментировал разрыв между командами в турнирной таблице:

«Я согласен с Анчелотти, он абсолютно прав. Но это не критика. Такой отрыв показывает, что мы проделали отличную работу в Ла Лиге. Я воспринимаю его слова как большой комплимент».

Анчелотти уверен, что «Мадриду» удастся сократить отставание от «Барселоны». В этом сезоне испанским командам осталось отыграть еще восемь матчей в Ла Лиге.

В 31-м туре чемпионата «Реал» отправится в гости к «Жироне», а «Барса» сыграет на выезде с «Райо Вальекано».

Получится ли у «сливочных» ближе подобраться к «блаугране»? Какой разрыв между командами будет в конце сезона? Делитесь предположениями в комментах.