Пока только слухи, но дыма без огня не бывает.

Форвард «ПСЖ» на выходных посетил столицу Каталонии. Футболист и его семья покинули аэропорт через потайную дверь, потому что не хотели, чтобы их видели представители СМИ, но не тут-то было – папарацци сделали свою работу.

После этого Лео уже особо не скрывал своего присутствия в Барселоне – аргентинец встретился с лидерами команды, а затем отправился на совместный ужин с женами.

На выходе из ресторана их снова ждали журналисты.

Все это происходит на фоне слухов о возвращении в «Барселону». По информации журналиста Жерар Ромеро, Месси прилетел в Барселону не только вместе с семьей, но и со своими помощниками.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Сообщалось, что «Барселону» работает над возвращением игрока. Как сообщает Diario Sport, тренер Хави уже сообщил в раздевалке, что аргентинец может вернуться в каталонский клуб, а ветераны «Барсы» дали добро на камбэк Месси.