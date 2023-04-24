FC BARCELONA
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Педри спросили, с кем бы из легенд он хотел сыграть в одной команде. Полузащитник «Барсы» дал однозначный ответ

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Вау.

Педри уже не первый сезон является ключевым игроком «Барселоны», и почти за три года в столице Каталонии у полузащитника была возможность сыграть вместе с многими великими футболистами.

И вот сегодня в одной из соцсетей болельщик спросил Педри, с кем еще из легендарных игроков он бы хотел выступить за одну команду, на что 20-летний игрок ответил бескомпромиссно (цитата по BarcaUniversal):

«Я уже играл с лучшими в истории», — написал футболист.

Очевидно, что Педри говорит о Лионеле Месси, с которым они вместе представляли «Барсу» в сезоне 20/21. Также с прошлого лета его коллегой является Роберт Левандовски, заслуживший право называться легендой футбола.

В «Барсе» играет множество талантливых юных игроков, но, пожалуй, пока рано их называть «лучшими в истории».

Смелое и очень приятное для кулес заявление от Педри.

4 комментария

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Sedlacek
I have already played with the best in history. Martin Braithwaite 😍
+5
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Игорь Климов
Педри игрок экстра-класса!
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