FC BARCELONA
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Месси прилетел в Барселону не без причины. Через несколько часов после матча с «Атлетико» он встретится с звездами «Барсы»

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Им есть, что обсудить.

Вчера Лионель Месси прилетел в Барселону, и это событие, как и ожидалось, вызвало много обсуждений. Журналист Relevo Маттео Моретто пояснил, зачем аргентинец решил провести несколько дней в Испании, и это звучит как хорошая новость для фанатов «блауграны».

Моретто сообщил, что нападающий вместе с семьей приехал на отдых, как и всегда, когда у него появляется свободное время. Лео считает, что Барселона — его дом, и он хотел бы играть в этом городе, если все сложится, как надо.

В ближайшие часы он должен встретиться с друзьями из «Барсы», с которыми он играл раньше и может вскоре воссоединиться. Аргентинец собирается не только хорошо провести время со своими друзьями, но и поделиться идеями о потенциальном общем будущем.

 

Вполне возможно, что Месси хочет обсудить со своими друзьями обстановку в клубе и возможные перспективы, прежде чем принимать решение о своем будущем.

Предположительно, Лео готов покинуть «ПСЖ», чтобы присоединиться к каталонскому клубу в качестве свободного агента, если клуб сможет решить свои финансовые проблемы и сделает игроку приемлемое предложение.

 

2 комментария

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Игорь Климов
Респект Лео Месси!
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Pane -
так он в любом случае же перейдёт в Барсу, не? СМИ всегда любят так всё преподносить..
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