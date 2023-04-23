Им есть, что обсудить.

Вчера Лионель Месси прилетел в Барселону, и это событие, как и ожидалось, вызвало много обсуждений. Журналист Relevo Маттео Моретто пояснил, зачем аргентинец решил провести несколько дней в Испании, и это звучит как хорошая новость для фанатов «блауграны».

Моретто сообщил, что нападающий вместе с семьей приехал на отдых, как и всегда, когда у него появляется свободное время. Лео считает, что Барселона — его дом, и он хотел бы играть в этом городе, если все сложится, как надо.

В ближайшие часы он должен встретиться с друзьями из «Барсы», с которыми он играл раньше и может вскоре воссоединиться. Аргентинец собирается не только хорошо провести время со своими друзьями, но и поделиться идеями о потенциальном общем будущем.

Вполне возможно, что Месси хочет обсудить со своими друзьями обстановку в клубе и возможные перспективы, прежде чем принимать решение о своем будущем.

Предположительно, Лео готов покинуть «ПСЖ», чтобы присоединиться к каталонскому клубу в качестве свободного агента, если клуб сможет решить свои финансовые проблемы и сделает игроку приемлемое предложение.