В 30-м туре Ла Лиги на «Камп Ноу» приехал столичный «Атлетико».

На домашнюю игру футболисты «Барселоны» вышли в четвертом комплекте формы. Дизайн отсылает к флагу Каталонии – Саньере.

Выбор «Барсы» пал именно на этот комплект не просто так. Дело в том, что каждый год 23 апреля в Каталонии отмечается Сан-Жорди или день святого Георгия – аналог знакомого нам Дня святого Валентина.

В этот праздник принято дарить близким подарки. Женщины дарят мужчинам книги, а мужчины женщинам – розы.

Выбор формы с дизайном, отсылающим к Саньере, – знак уважения к традициям Каталонии.