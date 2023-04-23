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На домашний матч против «Атлетико» игроки «Барсы» вышли в четвертом комплекте формы. Объясняем, почему

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В 30-м туре Ла Лиги на «Камп Ноу» приехал столичный «Атлетико».

На домашнюю игру футболисты «Барселоны» вышли в четвертом комплекте формы. Дизайн отсылает к флагу Каталонии – Саньере.

Выбор «Барсы» пал именно на этот комплект не просто так. Дело в том, что каждый год 23 апреля в Каталонии отмечается Сан-Жорди или день святого Георгия – аналог знакомого нам Дня святого Валентина.

В этот праздник принято дарить близким подарки. Женщины дарят мужчинам книги, а мужчины женщинам – розы.

Выбор формы с дизайном, отсылающим к Саньере, – знак уважения к традициям Каталонии.

1 комментарий

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BarCa
Хорошо, что мужчинам не носки или пенья для бритья, а женщинам iPhone.
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