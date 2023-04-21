9 комментариев

По данным Жерара Ромеро, Месси не хочет слишком долго ждать предложения от «Барселоны», зная, что тогда он может потерять возможность продлить контракт с «ПСЖ».

Именно поэтому аргентинец попросил «блауграну» оформить его трансфер до конца текущего сезона. Инсайдер добавил, что Лео останется в столице Франции, если каталонцы не успеют подписать нападающего в установленные им сроки.

Для «Барсы» это будет сложной задачкой. Сперва клубу необходимо уменьшить свою зарплатную ведомость на 200 млн евро, чтобы избежать нарушения финансового фейр-плей. Для этого клубу предстоит расстаться с некоторыми футболистами, а многих попросить пойти на сокращение зарплаты.

Не будем забывать, что Гави до сих пор числится игроком молодежки «блауграны», а Тебас на каждой пресс-конференции говорит о неспособности «Барселоны» подписывать новых футболистов. На клуб также давит дело Негрейры.

При этом каталонцы обсуждают возможность подписания Бобби Фирмино, хотя приоритетными трансферными целями «блауграны» остаются Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес и, конечно, Лео Месси, сообщает Фабрицио Романо.

Получится ли у «Барсы» подписать аргентинца до конца сезона? Как оцениваете требование Лионеля?