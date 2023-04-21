FC BARCELONA
Блог

Жерар Ромеро рассказал, какое условие для перехода Месси поставил «Барселоне»

Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

По данным Жерара Ромеро, Месси не хочет слишком долго ждать предложения от «Барселоны», зная, что тогда он может потерять возможность продлить контракт с «ПСЖ».

Именно поэтому аргентинец попросил «блауграну» оформить его трансфер до конца текущего сезона. Инсайдер добавил, что Лео останется в столице Франции, если каталонцы не успеют подписать нападающего в установленные им сроки.

Лионель Месси ушел из «Барселоны», где продолжит карьеру, новый клуб - Чемпионат

Для «Барсы» это будет сложной задачкой. Сперва клубу необходимо уменьшить свою зарплатную ведомость на 200 млн евро, чтобы избежать нарушения финансового фейр-плей. Для этого клубу предстоит расстаться с некоторыми футболистами, а многих попросить пойти на сокращение зарплаты.

Не будем забывать, что Гави до сих пор числится игроком молодежки «блауграны», а Тебас на каждой пресс-конференции говорит о неспособности «Барселоны» подписывать новых футболистов. На клуб также давит дело Негрейры.

При этом каталонцы обсуждают возможность подписания Бобби Фирмино, хотя приоритетными трансферными целями «блауграны» остаются Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес и, конечно, Лео Месси, сообщает Фабрицио Романо.

Получится ли у «Барсы» подписать аргентинца до конца сезона? Как оцениваете требование Лионеля?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ atomio
хз, но мне кажется что история с Барсой закончена, страница перевернута. там совершенно другая команда строится, и ломать её опять на 1-2 года, чтобы Месси поиграл и ушел из футбола - ну такое... Можно сделать просто прощальный матч что-то типа Барселона против Сборной Мира, и всё.
Мне кажется, Хави должен знать, что он делает, если он хочет, чтобы Месси вернулся, значит понимает, как это отразится на команде. Он не самоубийца, чтобы рушить все, что успел построить.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ну это логичная просьба. Лео точно не хочет повторения ситуации 2х летней давности, когда он узнал, что не сможет остаться в клубе только в августе.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Дайте уже железобетонный инсайд что Лёня возвращается,готов карман отрезать 😅 ради такой новости !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sasha Bulycheva
Автор
Ответ fidelio
Шура Булычева, вы перевели это откуда то или это ваши размышления...? Скажу по секрету: все не очень шоколадно... Есть один позитивный момент: присутствие Месси поднимет престиж Ла Лиги, который сегодня за исключением известного короля Лиги Чемпионофф, ниже плинтуса...Это знает Тебас, это знают все в Испании...Сейчас правда, Севилья героически пытается спасти лицо Испании, за что ей благодарен Рубиалес
Человек без имени, вы перевели это откуда то или это ваши размышления...?

Скажу по секрету: источник указан в самом начале текста...

Есть один позитивный момент: никогда не поздно научиться внимательнее читать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isac Rabin
Ты прав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Chikvashvili
Финансы не позволяют, даже своего воспитанника не могут зарегистрировать, палки в колёсах отовсюду, пусть хоть Фирминьо подпишут уверен будет забивать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий