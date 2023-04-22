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В заявке «Барсы» 15-летний юниор, которого обожает Хави. Он лично привел его в основу, и готов выпустить даже против «Атлетико»

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Заявка «Барсы» на матч с «Атлетико»:

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Жорди Альба, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Жюль Кунде, Рональд Араухо.

Полузащитники: Серджи Бускетс, Гави, Пабло Торре, Франк Кессиэ, Педри, Френки де Йонг.

Нападающие: Ансу Фати, Рафинья, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Анхель Аларкон, Ламин Ямал.

Усман Дембеле и Андреас Кристенсен все еще восстанавливаются после травм. Серджи Роберто отстранен от игры.

Вам не показалось – тот самый 15-летний Ламин Ямал впервые попал в заявку первой команды! Вы же помните его?

Joan Laporta verhandelt persönlich mit einem Spieler, in den Barcelona große Hoffnungen setzt. Er ist erst 15 Jahre alt - Fußball | Tribuna.com

Ямал двигается по академии быстрее Месси. Сейчас играет против 18-летних

Ямал играет за «Барсу» с семи лет. По карьерной лестнице он уже опережает Месси, который в его возрасте еще играл за «Кадет» – Ямал уже бегает в «Хувениле А».

Когда Хави приехал из Катара, Ламину было 13 лет. Тогда тренеру рассказали о перспективном юноше, и с тех пор он очень внимательно следит за его успехами. Жоан Барбара – связующее звеном между первой и молодежными командами – наиболее внимательно следит за карьерой Ямала и передает свои отчеты Хави. Испанец быстро убедился, что имеет дело с особенным игроком.

А в сентябре 2022-го Хави пригласил Ямала на тренировку с основой – Ламину тогда только-только исполнилось 15.

Сейчас Ламин играет против ребят, которые старше его на 3 года. За 18 матчей он забил 8 мячей и отдал 8 передач.

Очевидно, выход Ямала в Ла Лиге маловероятен, тем более против «Атлетико», но Хави обнадеживает:

«У каждого в заяке есть шанс сыграть. Ямал может помочь нам, несмотря на возраст. У него есть талант и много качеств. Он тренировался с нами, и он мне очень понравился, поэтому его и вызвали. Это игрок, который может ознаменовать эпоху в клубе».

3 комментария

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SaH4r.
100500 новых Месси было, посмотрим что из него выйдет, но парень реально талантлив
+5
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+5
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Vlad
К сожалению ещё мальчишка и взрослые дяди, тем более, из Атлетико могут сломать его. И участь Ансу Фати может постигнуть его.
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