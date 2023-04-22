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В «Барселоне» все еще не решили, что делать с Рафиньей. Есть 3 причины, чтобы продать игрока летом

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Инсайды из Испании.

Будущее Рафиньи в «Барселоне» все еще туманно, в клубе не решили, оставлять ли игрока, за которого прошлым летом выложили 58 миллионов евро.

Габриэль Санс из Mundo Deportivo сообщает, что у каталонцев есть три причины на то, чтобы продать бразильца этим летом.

1. Часть раздевалки «Барсы» «сыта по горло» эмоциональными всплесками Рафиньи после неудачных игр или замен по ходу матча.

2. Вингер не хочет играть на левом фланге. Когда Усман Дембеле вернется, бразилец, скорее всего, снова окажется на скамейке запасных.

3. «Барселоне» по-прежнему необходимо разгрузить свою зарплатную ведомость и получить достаточный доход в преддверии летней трансферной кампании. Продажа бразильца — один из выгодных способов поправить свое финансовое положение.

В то же время Хави по-прежнему доверяет Рафинье и рассчитывает на него в следующем сезоне, поэтому продажа игрока не является приоритетом.

А что бы вы выбрали: расстаться с вингером и получить хорошую прибыль или сохранить его еще как минимум на год?

4 комментария

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Темирлан Шаваев
Ответ Poddybnii.VID
Вариант по барабану рассматривается?) от Рафиньи хоть какой-то дух и характер виден, практически все остальные, за исключением Хави, Гави и Араухо безэмоцианальные тела, которые не приносят результата. С Рафиньей хотя-бы веселей смотрится футбол!)
Да, как же мне было весело когда он один на один не мог не кого обыграть, сначало против Баварии, а потом против Реала, думаю и Дэвис и Камавинга тоже будет весело если Рафинью оставят.
+2
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кто-то
«Выгодный способ», попробуй найди гения, который который купить Рафинью хотя бы за 40 млн
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Pamir88
Ньюкасл может норм денег предложить. Манки тоже. Так что вариантов не много, но они есть )
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