Инсайды из Испании.

Будущее Рафиньи в «Барселоне» все еще туманно, в клубе не решили, оставлять ли игрока, за которого прошлым летом выложили 58 миллионов евро.

Габриэль Санс из Mundo Deportivo сообщает, что у каталонцев есть три причины на то, чтобы продать бразильца этим летом.

1. Часть раздевалки «Барсы» «сыта по горло» эмоциональными всплесками Рафиньи после неудачных игр или замен по ходу матча.

2. Вингер не хочет играть на левом фланге. Когда Усман Дембеле вернется, бразилец, скорее всего, снова окажется на скамейке запасных.

3. «Барселоне» по-прежнему необходимо разгрузить свою зарплатную ведомость и получить достаточный доход в преддверии летней трансферной кампании. Продажа бразильца — один из выгодных способов поправить свое финансовое положение.

В то же время Хави по-прежнему доверяет Рафинье и рассчитывает на него в следующем сезоне, поэтому продажа игрока не является приоритетом.

А что бы вы выбрали: расстаться с вингером и получить хорошую прибыль или сохранить его еще как минимум на год?