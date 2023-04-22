8 комментариев

И даже бесплатно.

Несколько журналистов сообщило о связи Роберто Фирмино и «Барселоны» в преддверии летнего трансферного окна.

Вчера Джошуа Сейшас из Daily Mail выдал мощный инсайд, что у нападающего «Ливерпуля» есть договоренность с каталонским клубом — он перейдет туда в качестве свободного агента. В своей статье журналист ссылается на «источники, близкие к игроку».

Хави Мигель, считающийся более надежным источником, утверждает, что между двумя сторонами пока нет соглашения. Тем не менее, бразилец действительно является вариантом для «Барсы», если сделка по подписанию Витора Роке или Пьера-Эмерика Обамеянга сорвется.

В этом сезоне Роберто Фирмино нерегулярно играл за «Ливерпуль», но при этом он забил 16 голов в 33 матчах. Ему 31 год, и у него наверняка впереди еще несколько лет выступлений на высшем уровне.

Как бы вы отнеслись к такому усилению атаки?