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А как вам такое? Роберто Фирмино может перейти в «Барселону» этим летом

Роберто Фирмино Роберто Фирмино
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И даже бесплатно.

Несколько журналистов сообщило о связи Роберто Фирмино и «Барселоны» в преддверии летнего трансферного окна.

Вчера Джошуа Сейшас из Daily Mail выдал мощный инсайд, что у нападающего «Ливерпуля» есть договоренность с каталонским клубом — он перейдет туда в качестве свободного агента. В своей статье журналист ссылается на «источники, близкие к игроку».

Хави Мигель, считающийся более надежным источником, утверждает, что между двумя сторонами пока нет соглашения. Тем не менее, бразилец действительно является вариантом для «Барсы», если сделка по подписанию Витора Роке или Пьера-Эмерика Обамеянга сорвется.

В этом сезоне Роберто Фирмино нерегулярно играл за «Ливерпуль», но при этом он забил 16 голов в 33 матчах. Ему 31 год, и у него наверняка впереди еще несколько лет выступлений на высшем уровне.

Как бы вы отнеслись к такому усилению атаки?

8 комментариев

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Alexander Sragovich
Лет 5 назад да, сейчас не в форме и лучше не станет. Нужен кто-то быстрее и техничнее
+7
0
+7
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MK
План А. Витор Роке
План Б. Ауба
План. С затем рассматривает Фирмино слухи таком порядке
+2
0
+2
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Алекс Самойлов
Ответ Mr-Apelsin Friend
Прикольно, в Барсе забивной Левандовски не забивает, а они хотят взять редко забивного Фирмино, самое то для Кубка Конференций
причем тут лига конференции??? речь ведь не о Ливерпуле или Челси идет
+3
-1
+2
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predMBAPPE
Вместе с Аубой и Роке + Абдэ вернуть и будет 🔥💪🏻👍🏻
+2
-2
0
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Mr-Apelsin Friend
Прикольно, в Барсе забивной Левандовски не забивает, а они хотят взять редко забивного Фирмино, самое то для Кубка Конференций
+1
-1
0
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Captain_Jack_
Это будет Лева в минималках, что никак хорошо не повлияет. Барселоне нужно взять перспективного игрока в возрасте 25-30 хотя бы, для того чтобы вместо спада как у Левы и Фирминьо(если он придет), был какой то прогресс с надеждой, а не унылое зрелище.
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Karl0709
Можно Лукаку в аренду взять 😏👍
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fidelio
Этот Баб Фирмино тоже кстати как и аргентинец следит за делом Негрейры...он тоже хочет играть, хоть где нибудь но играть
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