12 комментариев

Атака «блауграны» заиграет новыми красками.

Каталонское трио Педри, Френки де Йонг и Усман Дембеле вчера провели полную тренировку вместе с остальной командой, и, как ожидается, они все получат зеленый свет от медицинского штаба перед матчем с «Атлетико» в воскресенье.

Дембеле выбыл из игры дольше всех, получив травму подколенного сухожилия в матче с «Жироной» еще в январе.

Первоначально ожидалось, что француз будет отсутствовать всего пять-шесть недель, но в итоге он не играл почти три месяца — сначала случился рецидив, а после восстановление затянулось из-за ограничений во время Рамадана.

Педри не выходил на поле после игры с «Манчестер Юнайтед» в середине февраля из-за повреждения задней поверхности бедра. Предполагалось, что 20-летний игрок вернется вовремя к мартовскому класико в Ла Лиге, но у него тоже случился небольшой рецидив.

Что касается Де Йонга, то он получил аналогичную травму во время встречи с «Реалом» в марте и выбыл из игры более чем на месяц.

По прогнозам голландец должен был вернуться к игре с «Хетафе» на прошлой неделе, но тренерский штаб решил не торопиться с возвращением.

Надеюсь, мы увидим их всех в заявке на матч.