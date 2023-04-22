FC BARCELONA
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Дождались! Педри и еще двое игроков «Барсы» восстановились и тренировались с командой ✨💪

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Атака «блауграны» заиграет новыми красками.

Каталонское трио Педри, Френки де Йонг и Усман Дембеле вчера провели полную тренировку вместе с остальной командой, и, как ожидается, они все получат зеленый свет от медицинского штаба перед матчем с «Атлетико» в воскресенье.

Дембеле выбыл из игры дольше всех, получив травму подколенного сухожилия в матче с «Жироной» еще в январе.

Первоначально ожидалось, что француз будет отсутствовать всего пять-шесть недель, но в итоге он не играл почти три месяца — сначала случился рецидив, а после восстановление затянулось из-за ограничений во время Рамадана.

Педри не выходил на поле после игры с «Манчестер Юнайтед» в середине февраля из-за повреждения задней поверхности бедра. Предполагалось, что 20-летний игрок вернется вовремя к мартовскому класико в Ла Лиге, но у него тоже случился небольшой рецидив.

Что касается Де Йонга, то он получил аналогичную травму во время встречи с «Реалом» в марте и выбыл из игры более чем на месяц.

По прогнозам голландец должен был вернуться к игре с «Хетафе» на прошлой неделе, но тренерский штаб решил не торопиться с возвращением.

Надеюсь, мы увидим их всех в заявке на матч.

12 комментариев

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Hella black
💪🏼 Отличная новость,на финише сезона все в обойме
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-1
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Raindrop Drop Top
Не поверю пока заявку не увижу 🤣
+10
-1
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роберт888
Как рас таки ДЕМБЕЛЕ можно было поберечь от атлитоко
+5
-1
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Arkadios Avgitidis
Ответ роберт888
Как рас таки ДЕМБЕЛЕ можно было поберечь от атлитоко
🤣атлитоко👍🤣
+2
0
+2
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wmfrxwf5rq
Ждал этого дня больше, чем День Рождения!
Ура!
+1
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predMBAPPE
Мадридские пуканы загорелись)
+1
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Arkadios Avgitidis
как же Педри не хватало! bienvenido!
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Emir Gurbanow
Всё дождались. Завтра Атлетике конец
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vickter6287@icloud.com
Ответ Hella black
💪🏼 Отличная новость,на финише сезона все в обойме
Да, сейчас шансов на победы гораздо больше
+1
-1
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Serhat Guner
Ответ роберт888
Как рас таки ДЕМБЕЛЕ можно было поберечь от атлитоко
Да точно
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Экселлент
Ответ роберт888
Как рас таки ДЕМБЕЛЕ можно было поберечь от атлитоко
Лучше бы я на сварку смотрел,чем твой коммент прочитал
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роберт888
Ответ Экселлент
Лучше бы я на сварку смотрел,чем твой коммент прочитал
Ну, так-то да.
Сам не понял как так вышло .
Сварщик торопил .
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