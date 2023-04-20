Аргентинца ждут с распростертыми объятиями.

Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес решил подлить топлива в слухи о возвращении в клуб Лионеля Месси.

На официальной странице каталонского клуба сегодня опубликовали ретро-анонс выездной победы «Барсы» над «Депортиво» со счетом 8:0. Матч прошел 20 апреля 2016 года. В посте были фотографии того матча, но основное внимание уделено уругвайцу, который в тот день забил 4 гола.

Эль Пистолеро поделился постом и написал следующее сообщение: «Отличные воспоминания, @leomessi». Также он прикрепил эмодзи «назад».

Уругваец, правда, уточнил, что он просто вспоминает давние времена, но спекуляции это не остановило. Болельщикам было достаточно увидеть это фото от Суареса, чтобы в очередной раз обсудить возвращение легенды.