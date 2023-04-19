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Жули Гуйу: «Возвращение Месси положительно с маркетинговой точки зрения. Тебас будет ослом, если не поможет нам»

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Месси все ближе к возвращению в «Барселону» – разговоры ведутся уже с начала сезона, но после вылета «Парижа» из ЛЧ инсайдеры напоминают о возможном камбэке Лео непривычно часто.

В 2023 году руководство «Барсы» всегда подтверждало интерес, а в среду Mundo Deportivo сообщило, что каталонцы уже готовят бумаги для Ла Лиги и «ПСЖ».

Неизвестно, сколько пользы аргентинец может принести на поле, но вне его – очевидно, очень много.

«Если Месси вернется, это будет хорошей новостью, рассуждает Хули Гуйу, вице-президент «Барсы» по маркетинговым вопросам. – Такие игроки, как Холанд, не обладают той же привлекательностью.

Лео – №1, его возвращение будет положительным с маркетинговой точки зрения, но это не значит, что он вернется. Тебас будет ослом, если не поможет нам в соглашении с Месси».

BarçaTimes в Twitter: „🔊[@partidazocope] | Javier Tebas(La Liga President): "I am a Madridista, but one who doesn't say Messi is the best player in the history doesn't know football." https://t.co/iPghJvYAcn“ / Twitter

7 комментариев

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Игорь Климов
Возвращение Лео Месси в Ла Лигу - будет триумфальным!
+18
-2
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DelNord
Ждем Лео. Но вице-президента Барсы зовут, все-таки, Жули Гиу. :)
+9
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Hella black
Месси для Ла Лиги это почти всё,без фанатизма,но это так ! Сумасшедший прирост просмотров матчей гарантирован
+3
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+3
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clausevenzzz
Возвращение Месси в Барсу было уже предначертано после победы на ЧМ 2022
+1
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+1
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zinovy itskovich
Деньги, деньги, деньги без начала и конца. Их попутал дьявол. Они евреев оттуда отправили захватив себе всё, что принадлежало евреям. Из-за денег евреев прогнали, из-за денег, они хотят ограбить Месси.
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Алекс Самойлов
так что все хейтеркам - Жулите Гуй
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