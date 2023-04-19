7 комментариев

Месси все ближе к возвращению в «Барселону» – разговоры ведутся уже с начала сезона, но после вылета «Парижа» из ЛЧ инсайдеры напоминают о возможном камбэке Лео непривычно часто.

В 2023 году руководство «Барсы» всегда подтверждало интерес, а в среду Mundo Deportivo сообщило, что каталонцы уже готовят бумаги для Ла Лиги и «ПСЖ».

Неизвестно, сколько пользы аргентинец может принести на поле, но вне его – очевидно, очень много.

«Если Месси вернется, это будет хорошей новостью, рассуждает Хули Гуйу, вице-президент «Барсы» по маркетинговым вопросам. – Такие игроки, как Холанд, не обладают той же привлекательностью.