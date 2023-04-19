12 комментариев

«Барселона» готовит для Месси двухлетний контракт. На это есть одна весомая причина 👀📅
Инсайды от авторитетных журналистов.
«Барселона» планирует предложить Лео Месси двухлетний контракт, по которому он останется в клубе до лета 2025 года, сообщает заслуживающий доверия журналист Diario Sport Давид Бернабеу.
Зарплата аргентинца составит около 13 миллионов евро в год, как и у Роберта Левандовски. Клуб также включит пункт, позволяющий Месси уйти бесплатно в 2024 году, если он захочет это сделать.
Другой надежный инсайдер Фернандо Поло из Mundo Deportivo, подтверждает, что «Барса» готовит двухлетний контракт для Лео. В ноябре 2024 года клуб будет отмечать свое 125-летие, и каталонцы хотят, чтобы Месси принял участие в различных мероприятиях, связанных с этой датой: церемонии празднования, рекламных кампаниях и так далее.
Раннее сообщалось, что Месси хочет остаться в Европе как минимум еще на год, чтобы продолжать играть на высшем уровне перед Кубком Америки 2024 года. Однако нет причин думать, что аргентинец, если все пойдет хорошо, не захочет задержаться в топ-футболе на дополнительный год.
Вне зависимости от его дальнейших планов, клубы MLS и Саудовской Аравии готовы в любой момент предложить за него огромные суммы.
А еще можно вспомнить, что Реал после победы в ЛЧ в 2002 году 11 лет не играл затем в финалах ЛЧ, и там можно много любопытного наковырять.
У всех бывают постыдные осечки и серии неудач. Спроси себя, что будет с Реалом, если вылетят из ЛЧ и уйдет Анчелотти? А после 2024 года, когда у Бензема, Крооса и Модрича закончатся контракта? Думаю заменить их будет непросто и чревато кризисом.
«Барселона» хочет предложить Месси контракт до июня 2025 года с возможностью расторжения соглашения в одностороннем порядке летом 2024 года.
• Клуб намерен предложить аргентинцу € 25 миллионов в год грязными (€ 13 млн чистыми) — это почти столько же, как у Роберта Левандовски.
Условие такие же как у Левы. С Будущем расторжением контракта