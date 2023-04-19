12 комментариев

Инсайды от авторитетных журналистов.

«Барселона» планирует предложить Лео Месси двухлетний контракт, по которому он останется в клубе до лета 2025 года, сообщает заслуживающий доверия журналист Diario Sport Давид Бернабеу.

Зарплата аргентинца составит около 13 миллионов евро в год, как и у Роберта Левандовски. Клуб также включит пункт, позволяющий Месси уйти бесплатно в 2024 году, если он захочет это сделать.

Другой надежный инсайдер Фернандо Поло из Mundo Deportivo, подтверждает, что «Барса» готовит двухлетний контракт для Лео. В ноябре 2024 года клуб будет отмечать свое 125-летие, и каталонцы хотят, чтобы Месси принял участие в различных мероприятиях, связанных с этой датой: церемонии празднования, рекламных кампаниях и так далее.

Раннее сообщалось, что Месси хочет остаться в Европе как минимум еще на год, чтобы продолжать играть на высшем уровне перед Кубком Америки 2024 года. Однако нет причин думать, что аргентинец, если все пойдет хорошо, не захочет задержаться в топ-футболе на дополнительный год.

Вне зависимости от его дальнейших планов, клубы MLS и Саудовской Аравии готовы в любой момент предложить за него огромные суммы.