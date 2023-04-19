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«Барселона» готовит для Месси двухлетний контракт. На это есть одна весомая причина 👀📅

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Инсайды от авторитетных журналистов.

«Барселона» планирует предложить Лео Месси двухлетний контракт, по которому он останется в клубе до лета 2025 года, сообщает заслуживающий доверия журналист Diario Sport Давид Бернабеу.

Зарплата аргентинца составит около 13 миллионов евро в год, как и у Роберта Левандовски. Клуб также включит пункт, позволяющий Месси уйти бесплатно в 2024 году, если он захочет это сделать.

Другой надежный инсайдер Фернандо Поло из Mundo Deportivo, подтверждает, что «Барса» готовит двухлетний контракт для Лео. В ноябре 2024 года клуб будет отмечать свое 125-летие, и каталонцы хотят, чтобы Месси принял участие в различных мероприятиях, связанных с этой датой: церемонии празднования, рекламных кампаниях и так далее.

Раннее сообщалось, что Месси хочет остаться в Европе как минимум еще на год, чтобы продолжать играть на высшем уровне перед Кубком Америки 2024 года. Однако нет причин думать, что аргентинец, если все пойдет хорошо, не захочет задержаться в топ-футболе на дополнительный год.

Вне зависимости от его дальнейших планов, клубы MLS и Саудовской Аравии готовы в любой момент предложить за него огромные суммы.

12 комментариев

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Игорь Климов
Лео Месси должен закончить свою величайшую футбольную карьеру - только в Барселоне!
+32
-2
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Iamliam
Ответ predMBAPPE
Айнтрахт берегись!
Помню ЦСКА обыгрывало Реал 3:0 в ЛЧ и не так давно это было)
А еще можно вспомнить, что Реал после победы в ЛЧ в 2002 году 11 лет не играл затем в финалах ЛЧ, и там можно много любопытного наковырять.
У всех бывают постыдные осечки и серии неудач. Спроси себя, что будет с Реалом, если вылетят из ЛЧ и уйдет Анчелотти? А после 2024 года, когда у Бензема, Крооса и Модрича закончатся контракта? Думаю заменить их будет непросто и чревато кризисом.
+6
0
+6
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Alexlagodny
Более весомая причина, это Лео должен закончить карьеру уже на новом Камп Ноу. Следующий сезон Барса будет играть на другом.
+3
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MK
🚨🗣️ Давид Бернабеу (⭐⭐⭐⭐):
«Барселона» хочет предложить Месси контракт до июня 2025 года с возможностью расторжения соглашения в одностороннем порядке летом 2024 года.

• Клуб намерен предложить аргентинцу € 25 миллионов в год грязными (€ 13 млн чистыми) — это почти столько же, как у Роберта Левандовски.

Условие такие же как у Левы. С Будущем расторжением контракта
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ василий иванов
не выйдет. Он может легко срубить у саудитов миллионов 100 за пару лет и чере 3-4 года врядли уже откажется!
У Саудитов пусть Кринж срубит 100 млн за пару лет.У Лео масса вариантов где закончить карьеру-МЛС например,либо в той же Барсе,видно будет.
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Denis2403
Ответ Iamliam
Помню ЦСКА обыгрывало Реал 3:0 в ЛЧ и не так давно это было) А еще можно вспомнить, что Реал после победы в ЛЧ в 2002 году 11 лет не играл затем в финалах ЛЧ, и там можно много любопытного наковырять. У всех бывают постыдные осечки и серии неудач. Спроси себя, что будет с Реалом, если вылетят из ЛЧ и уйдет Анчелотти? А после 2024 года, когда у Бензема, Крооса и Модрича закончатся контракта? Думаю заменить их будет непросто и чревато кризисом.
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Игорь Климов
Ответ василий иванов
не выйдет. Он может легко срубить у саудитов миллионов 100 за пару лет и чере 3-4 года врядли уже откажется!
У саудитов только Кринж7 будет доигрывать, а Месси ещё несколько лет поиграет в топ-5 Европы.
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фан Барсы
Ответ MK
🚨🗣️ Давид Бернабеу (⭐⭐⭐⭐): «Барселона» хочет предложить Месси контракт до июня 2025 года с возможностью расторжения соглашения в одностороннем порядке летом 2024 года. • Клуб намерен предложить аргентинцу € 25 миллионов в год грязными (€ 13 млн чистыми) — это почти столько же, как у Роберта Левандовски. Условие такие же как у Левы. С Будущем расторжением контракта
Барселона может разорвать контракт или Месси я это не понял.
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MK
Ответ фан Барсы
Барселона может разорвать контракт или Месси я это не понял.
Барса после 2024
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