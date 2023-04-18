Многие Кулес в восторге от Рафаэля Леао после его мастер-класса в Лиге чемпионов против «Наполи».

Португальский вингер продемонстрировал свои лучшие качества: скорость, чутье, контроль мяча и создание моментов.

И он до сих пор не подписал новый контракт с «Миланом», который истекает в 2024 году.

«Леао, ты поразил нас своей харизмой во вчерашнем матче ЛЧ. 😍 Ты своим талантом и радостью напоминаешь нам Роналдиньо. Приходи в «Барсу» и играй с лучшими игроками мира. 🙏"

«В нормальном мире, в котором у нас все хорошо с финансами, мы пытаемся подписать Леао для нашего левого крыла, несмотря ни на что».

«Леао — это то, чем «Барселона» считала Фати».

В этом сезоне 23-летний футболист забил 23 гола в 40 матчах за «Милан». Ожидается, что он останется в «Милане», несмотря на интерес со стороны крупных европейских клубов.