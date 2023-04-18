FC BARCELONA
Блог

«Напоминает мне Роналдиньо»: фаны «Барсы» очень хотят одного игрока после его мастер-класса в ЛЧ

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Многие Кулес в восторге от Рафаэля Леао после его мастер-класса в Лиге чемпионов против «Наполи».

Португальский вингер продемонстрировал свои лучшие качества: скорость, чутье, контроль мяча и создание моментов.

И он до сих пор не подписал новый контракт с «Миланом», который истекает в 2024 году.

«Леао, ты поразил нас своей харизмой во вчерашнем матче ЛЧ. 😍 Ты своим талантом и радостью напоминаешь нам Роналдиньо. Приходи в «Барсу» и играй с лучшими игроками мира. 🙏"

«В нормальном мире, в котором у нас все хорошо с финансами, мы пытаемся подписать Леао для нашего левого крыла, несмотря ни на что».

«Леао — это то, чем «Барселона» считала Фати».

В этом сезоне 23-летний футболист забил 23 гола в 40 матчах за «Милан». Ожидается, что он останется в «Милане», несмотря на интерес со стороны крупных европейских клубов.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis2403
Болел за Наполи, но это был матч Леау
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CopaAmerica
продаем своего фати за 40 млн покупаем леау за 100 млн, как это характерно для барсы в последние годы, пора выходить в плюс
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МГЕР
Особенно имя соответствует(почти)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Больше похоже на ухудшенную версию Анри
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий