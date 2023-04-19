14 комментариев

Директора «Барселоны» Матеу Алемани и Жорди Кройф были замечены возле офиса «Челси» во вторник, по словам Джерарда Ромеро.

Вполне возможно, что официальные лица клуба обсуждали возможную сделку по возвращению Пьера-Эмерика Обамеянга на «Камп Ноу». Габонец считается альтернативой бразильскому вундеркинду Витору Роке, а трансфер 18-летнего футболиста на данный момент считается сложным.

Текущее соглашение Обамеянга с «Челси» истекает в 2024 году, поэтому «Барсе» придется заплатить комиссию за приобретение 33-летнего футболиста. Тем не менее, он определенно подойдет как недорогой вариант.