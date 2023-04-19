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Директоров «Барсы» заметили в офисах «Челси» — это может означать только одно

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Директора «Барселоны» Матеу Алемани и Жорди Кройф были замечены возле офиса «Челси» во вторник, по словам Джерарда Ромеро.

Вполне возможно, что официальные лица клуба обсуждали возможную сделку по возвращению Пьера-Эмерика Обамеянга на «Камп Ноу». Габонец считается альтернативой бразильскому вундеркинду Витору Роке, а трансфер 18-летнего футболиста на данный момент считается сложным.

Текущее соглашение Обамеянга с «Челси» истекает в 2024 году, поэтому «Барсе» придется заплатить комиссию за приобретение 33-летнего футболиста. Тем не менее, он определенно подойдет как недорогой вариант.

14 комментариев

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Никита Воронин
Это может означать одно, они просили, чтобы Челси забрали Должунью с веток Барсы🤣
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TAGAY
Лева чистый наконечник, Ауба имеет куда более сильных сторон, правда в том что Лева сильнее в реализации. сейчас будь вместо Левы Ауба Барса бы играла в плей офф ЛЧ а не в ЛЕ, Лева зависимый от партнеров а Ауба умеет помогать в игре. да и с Аубой Ферран играл и не плохо и Усман провел лучший отрезок в Барсе с Левой же в Барсе никто толком не сыгран
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Denis2403
Ауба будет лучше, чем Левандовски, мое мнение
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Меси Место
Обмен Хави на Лэмпарда 😂
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Дамир Байназаров
Ответ Никита Воронин
Это может означать одно, они просили, чтобы Челси забрали Должунью с веток Барсы🤣
Его только в дypky могут забрать, хотя не факт что он оттуда и вещает свои гениальные мысли😅
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wmfrxwf5rq
Ответ Евсей Пролеткин
ЛЕВАНДОВСКИ ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ. ИЛИ НЕ ХОЧЕТ ,ИЛИ НЕ МОЖЕТ ОН ВООБЩЕ НЕ НАПРЯГАЕТСЯ. ОТПРАВТЕ ЕГО В ПОЛЬШУ, ВТОРУЮ СЕРИЮ ПРО СЕБЯ СНИМАТЬ. НО ОН МОЛОДЕЦ ИЗНАЧАЛЬНО ЧЕСТНО СКАЗАЛ, ЧТО ЖЕНА ХОЧЕТ ПОЖИТЬ В БАРСЕЛОНЕ.
Осваиваешь капс?
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Hella black
Обамеянг со своим опытом усилит и удлинит скамейку Барсы,игрок за адекватные деньги очень даже нужный
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Mr-Apelsin Friend
Сколько ещё лет играть без нападающего ??? Пенсионеров не хватит на 2-3 сезона даже, а с учётом молодости остальной команды, молодой форвард это острая необходимость, иначе Барса так и будет быть бесформенной, ни топ и ни середняк
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wmfrxwf5rq
Не понимаю зачем он Барсе. 33 года это уже многовато. Надо подписывать Роке.
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Alexlagodny
Он как палочка выручалочка. Еще сможет немного помочь.
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Евсей Пролеткин
Ответ wmfrxwf5rq
Осваиваешь капс?
Осваиваю, я ещё маленький,
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Никита Воронин
Ответ Дамир Байназаров
Его только в дypky могут забрать, хотя не факт что он оттуда и вещает свои гениальные мысли😅
Уверен он там постоянный😁
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