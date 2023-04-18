В возрасте 20 лет, 5 месяцев и 16 дней Ансу Фати провел свой сотый матч за «Барселону», несмотря на то, что полузащитник всю карьеру страдает от травм. Юноша смог достичь отметки в сто матчей за «блауграну» в игре с «Хетафе».

Ансу получил памятную футболку:

Фати мило прокомментировал свое достижение:

«Я очень горд! Всегда мечтал достичь рубежа в сто игр. Я и моя семья очень гордимся этим. Это что-то совершенно уникальное».

За сто матчей в футболке «блауграны» Ансу забил 26 голов и отдал 9 ассистов.

Согласно многочисленным сообщениям, этим летом Фати может покинуть столицу Каталонии. Юношей интересуются несколько клубов из Премьер-лиги.

Как считаете, стоит ли «Барсе» отпускать Фати?