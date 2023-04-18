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Фати провел сто матчей за «Барсу» и трогательно высказался о своем достижении

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В возрасте 20 лет, 5 месяцев и 16 дней Ансу Фати провел свой сотый матч за «Барселону», несмотря на то, что полузащитник всю карьеру страдает от травм. Юноша смог достичь отметки в сто матчей за «блауграну» в игре с «Хетафе».

Ансу получил памятную футболку:

Фати мило прокомментировал свое достижение:

«Я очень горд! Всегда мечтал достичь рубежа в сто игр. Я и моя семья очень гордимся этим. Это что-то совершенно уникальное».

За сто матчей в футболке «блауграны» Ансу забил 26 голов и отдал 9 ассистов.

Согласно многочисленным сообщениям, этим летом Фати может покинуть столицу Каталонии. Юношей интересуются несколько клубов из Премьер-лиги.

Как считаете, стоит ли «Барсе» отпускать Фати?

6 комментариев

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василий иванов
даже если и останется, то десяточку придется вернуть законному владельцу!
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Мамед Гуржи-Оглы
Надеюсь его оставят , и он начнёт работать и ставить новые рекорды достижений, ИН ША АЛЛА
+5
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DHARMA Initiative
Вот бы остался парнишка.
+4
-2
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Серж Ск
Ответ Dinar Ibragimov
Если выбирать между ним и Торресом, то нужно оставлять именно Ансу. Он моложе, талантливее, с отменным голевым чутьём в отличии от Феррана. Да, травмы, давление из-за номера и выкрутасы отца подкашивают уверенность в себе, но видно что парень силён ментально, несмотря на всё это может выйти и сделать разницу, что не скажешь о том же Торресе.
про силен ментально, много вопросов.
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Lionel Andres Messi 10
Видно, что питается он очень хорошо.
0
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