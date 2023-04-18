Фати провел сто матчей за «Барсу» и трогательно высказался о своем достижении
В возрасте 20 лет, 5 месяцев и 16 дней Ансу Фати провел свой сотый матч за «Барселону», несмотря на то, что полузащитник всю карьеру страдает от травм. Юноша смог достичь отметки в сто матчей за «блауграну» в игре с «Хетафе».
Ансу получил памятную футболку:
Фати мило прокомментировал свое достижение:
«Я очень горд! Всегда мечтал достичь рубежа в сто игр. Я и моя семья очень гордимся этим. Это что-то совершенно уникальное».
За сто матчей в футболке «блауграны» Ансу забил 26 голов и отдал 9 ассистов.
Согласно многочисленным сообщениям, этим летом Фати может покинуть столицу Каталонии. Юношей интересуются несколько клубов из Премьер-лиги.
Как считаете, стоит ли «Барсе» отпускать Фати?
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