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Шакире потребуется 14 млн евро, чтобы перевезти парк роскошных автомобилей в США из Барселоны

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Шакира вынуждена раскошелится на 14 000 000 евро, чтобы перевезти парк суперкаров в США из Барселоны.  Мебель и музыкальные инструменты певицы скоро доставят в новое жилище, а роскошным автомобилям требуется особая транспортировка.

В коллекции Шакиры немало видных образцов: Mercedes Benz SI550, Tesla Model S, Audi Q7 и Audi A7, а также BMW X6 и Mercedes Benz SLK 250.

Хотя Шакире требуется колоссальная сумма, чтобы перевезти машины, учитывая, что ее состояние превышает 300 млн долларов, проблем с деньгами возникнуть не должно.

Напомним, что Шакира решила переехать в США из Барселоны вместе с сыновьями Сашей и Миланом от Жерара Пике. По достигнутому соглашению, Пике будет оплачивать половину любых расходов на детей.

21 комментарий

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GLASGOW
А не проще все эти тачки выставить на аукцион в Барселоне, а в Америке купить новые такие же? Ещё и с профитом выйдет, так как на тачки Шакиры будет по любому большой спрос у её фанатов.

Дарю Шакире идею. Взамен прошу маленький скромный миллиончик евро.
+37
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ЧИКО
Чушь очередная … стоимость всех автомобилей не будет 14 млн. и перевозить их будет на много дешевле…. опять написать, чтоб было написано…..
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Hella black
Всем бы такие проблемы ))
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DeltaForce
Даже в 140к с трудом верится,а тут 14 лямов...Бред сивой кобылы.
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Яна Рябова
Ответ ЧИКО
Чушь очередная … стоимость всех автомобилей не будет 14 млн. и перевозить их будет на много дешевле…. опять написать, чтоб было написано…..
Так к слову, это спорт сайт, а в данной статье о спорте 0... а ты о 14 лямах.
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Адилет Асанкожоев
Проще распродать это всё и в США новые купить
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василий иванов
и снова Катя откопала какую-то дичь, даже не подумав насколько бредово это выглядит.
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Arkadios Avgitidis
Ответ ЧИКО
Чушь очередная … стоимость всех автомобилей не будет 14 млн. и перевозить их будет на много дешевле…. опять написать, чтоб было написано…..
а если, все машины набиты дисками Шакиры?)
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Butrymovich Mikalai
что бы перевезти 6 машин надо 14 млн ..... ага , на Марс
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crbb4p9bkr
На что рассчитывает автор...какого мнения о читателях... лохов тут нет...какие 14 лямов ... как такой бред можно родить... если каждой тачке купить частный самолет с полсотнями эскортниц и то дешевле выйдет
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dreamstep
И зачем ей одной 6 машин? Можно продать 4, перевезти 2, а если надо в Америку купить. Хотя у меня и близко 300 млн евро нет на счету чтобы ей что-то советовать)
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Артак Симонян
А разве эти авто столько стоят?
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Arkadios Avgitidis
а я думал, роллс-ройс, мэйбах, бентли, ламборгини, ферарри..а там,таксопарк короче)
в контейнер и айда)
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Nogoi89
готов перегнать все это добро за пол цены)
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МГЕР
Да я за лям перевезу, ОТВЕЧАЮ!!!!!
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Butrymovich Mikalai
Ответ Alexander Sragovich
Слабо верится. Разве что фрахтовать отдельный корабль только для своих машин.
космический разве что
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Alexander Sragovich
Слабо верится. Разве что фрахтовать отдельный корабль только для своих машин.
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rmc_vko@mail.ru
За 2 млн перевезу
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Пацанчик реальный
Ответ DeltaForce
Даже в 140к с трудом верится,а тут 14 лямов...Бред сивой кобылы.
Ну тут имеется в виду наверное растаможка!
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Alexander Sragovich
Ответ DeltaForce
Даже в 140к с трудом верится,а тут 14 лямов...Бред сивой кобылы.
Не бред КАТИ !!!
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