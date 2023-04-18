21 комментарий

Шакира вынуждена раскошелится на 14 000 000 евро, чтобы перевезти парк суперкаров в США из Барселоны. Мебель и музыкальные инструменты певицы скоро доставят в новое жилище, а роскошным автомобилям требуется особая транспортировка.

В коллекции Шакиры немало видных образцов: Mercedes Benz SI550, Tesla Model S, Audi Q7 и Audi A7, а также BMW X6 и Mercedes Benz SLK 250.

Хотя Шакире требуется колоссальная сумма, чтобы перевезти машины, учитывая, что ее состояние превышает 300 млн долларов, проблем с деньгами возникнуть не должно.

Напомним, что Шакира решила переехать в США из Барселоны вместе с сыновьями Сашей и Миланом от Жерара Пике. По достигнутому соглашению, Пике будет оплачивать половину любых расходов на детей.